रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, इकॉनमी की ग्रोथ पर जमकर की तारीफ
पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र, संप्रभु नीति अपना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर प्रदर्शित कर रहा है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और भारत की बढ़ती इकॉनमी को लेकर जमकर तारीफ की। क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, रूसी नेता ने रूसी सरकार के सदस्यों के साथ एक बैठक के दौरान इस बातचीत का विवरण साझा किया। पुतिन ने रूसी-भारतीय संबंधों की स्थिरता पर जोर दिया और उन्हें राष्ट्रीय सहमति पर आधारित बताया। उन्होंने मोदी के नेतृत्व में शासन और आर्थिक विकास में भारत की उपलब्धियों की सराहना की।
पुतिन ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र, संप्रभु नीति अपना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर प्रदर्शित कर रहा है।" टीवी ब्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन पुतिन द्वारा मोदी को उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर बधाई संदेश भेजने के तुरंत बाद आया। अपने संदेश में, रूसी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारतीय नेता के व्यक्तिगत योगदान पर जोर दिया।
पीएम मोदी से पुतिन ने कहा, "आप हमारे देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी-भारतीय सहयोग विकसित करने में एक महान व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं।" रूसी राष्ट्राध्यक्ष ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के सामयिक मुद्दों पर रचनात्मक संवाद और संयुक्त कार्य जारी रखने में भी विश्वास व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, रूस भारत का एक दीर्घकालिक और समय-परीक्षित साझेदार रहा है। अक्टूबर 2000 में (राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान) भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के बाद से भारत-रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है।
