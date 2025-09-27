पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र, संप्रभु नीति अपना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर प्रदर्शित कर रहा है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और भारत की बढ़ती इकॉनमी को लेकर जमकर तारीफ की। क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, रूसी नेता ने रूसी सरकार के सदस्यों के साथ एक बैठक के दौरान इस बातचीत का विवरण साझा किया। पुतिन ने रूसी-भारतीय संबंधों की स्थिरता पर जोर दिया और उन्हें राष्ट्रीय सहमति पर आधारित बताया। उन्होंने मोदी के नेतृत्व में शासन और आर्थिक विकास में भारत की उपलब्धियों की सराहना की।

पुतिन ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र, संप्रभु नीति अपना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर प्रदर्शित कर रहा है।" टीवी ब्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन पुतिन द्वारा मोदी को उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर बधाई संदेश भेजने के तुरंत बाद आया। अपने संदेश में, रूसी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारतीय नेता के व्यक्तिगत योगदान पर जोर दिया।