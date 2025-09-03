Russian President Putin on meeting Ukraine President Zelensky amid Trump peace initiative जेलेंस्की के साथ बैठक के लिए मॉस्को तैयार, लेकिन... पुतिन ने साफ-साफ बताया रूस का प्लान, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russian President Putin on meeting Ukraine President Zelensky amid Trump peace initiative

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की संभावना को खारिज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कीव की मौजूदा राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को देखते हुए ऐसी बातचीत का कोई महत्व होगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्कोWed, 3 Sep 2025 09:10 PM
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की संभावना को खारिज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कीव की मौजूदा राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को देखते हुए ऐसी बातचीत का कोई महत्व होगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि कीव और पश्चिमी देश व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं तो इस संघर्ष का राजनीतिक समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि यदि समझदारी से काम लिया जाए तो यूक्रेन संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो हमें अपने लक्ष्यों को सैन्य तरीकों से हासिल करना होगा।

जेलेंस्की से मिलने की संभावना से इनकार नहीं

व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैंने कभी भी जेलेंस्की से मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सार्थक होगा। रूसी नेता ने तर्क दिया कि यूक्रेन एक 'अवैध नेता' के कारण रुकावटों का सामना कर रहा है, एक ऐसा संविधान जो जनमत संग्रह और मार्शल लॉ प्रावधानों की मांग करता है, जिसे 'हमेशा के लिए' बढ़ाया जा सकता है।

लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा रूस

पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस का युद्ध का मकसद जमीन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि विवादित क्षेत्रों में सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि हम जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अपनी भाषा बोलने और अपनी संस्कृति का पालन करने के लिए। यदि वे लोग लोकतांत्रिक तरीके से रूस का हिस्सा बनना चुनते हैं, तो हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए।

सुरक्षा और नाटो पर पुतिन

रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के मास्को के लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराया और इसे सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य देश की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि रूस ने हमेशा नाटो विस्तार का विरोध किया है, लेकिन उसने कीव के आर्थिक विकल्पों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि रूस ने हमेशा यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विरोध किया है, लेकिन उसने कभी भी कीव के अपनी इच्छानुसार आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के अधिकार पर सवाल नहीं उठाया, जिसमें यूरोपीय संघ की सदस्यता भी शामिल है।

यूक्रेन शांति वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप

व्लादिमीर पुतिन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनका प्रशासन यूक्रेन युद्ध में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से बहुत निराश हूं, मैं यह कह सकता हूं, और हम लोगों की जान बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे।

