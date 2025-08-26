Russian President Putin meet Zelensky Donald Trump revealed future plan Know everything जेलेंस्की से मिलेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन? डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया फ्यूचर प्लान, International Hindi News - Hindustan
जेलेंस्की से मिलेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन? डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया फ्यूचर प्लान

ट्रंप ने कहा कि पुतिन जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि पुतिन को जेलेंस्की पसंद नहीं हैं। इस दौरान ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को लेकर बड़ा बयान दिया। 

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनTue, 26 Aug 2025 06:37 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को लेकर बड़ा बयान दिया। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि पुतिन जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि पुतिन को जेलेंस्की पसंद नहीं हैं। इसके साथ ही, ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मिलने की इच्छा जताई और विश्व भर में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया।

पुतिन-जेलेंस्की गतिरोध

जब ट्रंप से पूछा गया कि पुतिन जेलेंस्की से मिलने में क्यों हिचकिचा रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करते। ट्रंप ने बताया कि वाशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के बाद उन्होंने पुतिन से बात की थी। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे हर बातचीत अच्छी रही है। लेकिन फिर दुर्भाग्य से कीव या कहीं और बम गिराए जाते हैं, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। ट्रम्प का यह बयान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के उस बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने एनबीसी न्यूज को बताया कि पुतिन यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाए।

लावरोव ने कहा था कि जब दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का समय आएगा, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति वैध है। यूक्रेनी संविधान के अनुसार, जेलेंस्की वैध नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेलेंस्की 'यूक्रेनी शासन के वास्तविक प्रमुख' बने रहेंगे, लेकिन किसी समझौते पर हस्ताक्षर कौन करेगा, यह एक 'गंभीर मुद्दा' है।

किम जोंग उन से मुलाकात पर ट्रंप

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग की यात्रा से पहले वाइट हाउस में पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या वह किम जोंग उन से दोबारा मिलना चाहते हैं। ट्रंप ने जवाब दिया कि किसी दिन मैं उनसे मिलूंगा। हम किसी मोड़ पर जरूर मिलेंगे। बता दें कि ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जिन्होंने किम से 2018 और 2019 में तीन बार मुलाकात की। हालांकि, इन ऐतिहासिक मुलाकातों के बावजूद कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। प्योंगयांग ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर दिए और परमाणु निरस्त्रीकरण पर कोई समझौता नहीं हो सका।

ट्रंप का परमाणु निरस्त्रीकरण संदेश

रूस और उत्तर कोरिया पर अपनी टिप्पणियों के साथ, ट्रंप ने परमाणु अप्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अपने आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि रूस और चीन के साथ हम जो कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक है परमाणु निरस्त्रीकरण। हम परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं होने दे सकते। हमें इन्हें रोकना होगा। उनकी शक्ति बहुत अधिक है। इस बयान में ट्रंप ने परमाणु विस्तार को सीमित करने के लिए मास्को और बीजिंग को शामिल करने की अपनी कोशिश को रेखांकित किया, जबकि उनका प्रशासन यूरोप और कोरियाई प्रायद्वीप में तनावों से जूझ रहा है।

