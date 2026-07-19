रूस ने यूक्रेन को हिला दिया: बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला कीव; जेलेंस्की बोले- सबसे बड़ा हमला
Russia Ukraine War: रूस ने शनिवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर भारी हमला बोला। बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कई हथियारों से किए गए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गए।
रूस ने शनिवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दहला दिया। जानकारी के अनुसार, इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, रात करीब 1:30 बजे शुरू हुआ यह हमला कई घंटों तक जारी रहा, जिसमें शहर के पांच जिलों में आग लग गई और कई आवासीय-औद्योगिक इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है।
राजधानी कीव में जोरदार धमाका
स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हमला स्थानीय समयानुसार रात करीब 1:30 बजे शुरू हुआ और कई घंटों तक लगातार जारी रहा। इस दौरान राजधानी में बार-बार जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा के अनुसार, हमलों के कारण शहर के पांच जिलों में आग लग गई। कई आवासीय इमारतें, कार्यालय भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, एक छात्रावास और दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। हमले की निंदा करते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की है।
स्वियातोशिन्स्की जिले में बचावकर्मियों ने एक जलते निजी मकान से चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शेवचेंकिव्स्की जिले में तीन मंजिला जलती इमारत से लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक गैर-आवासीय इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बाद में वहां से एक शव बरामद किया गया। दमकल कर्मी सोलोमियांस्की, देस्नियांस्की और निप्रो जिलों में भी आग बुझाने के लिए जुटे रहे।
पैट्रियॉट मिसाइलों की कमी से जूझ रहा यूक्रेन
बता दें कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन हवाई रक्षा प्रणाली की गंभीर कमी से जूझ रहा है। पैट्रियॉट मिसाइलें रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली सबसे प्रभावी व्यवस्था मानी जाती हैं। हाल के हफ्तों में रूस ने कीव पर कई बड़े हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे यूक्रेन को पैट्रियॉट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन का लाइसेंस देने को तैयार हैं। इससे कीव की रक्षा क्षमता में वृद्धि हो सकती है, हालांकि इस फैसले के क्रियान्वयन की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।
रूस ने 140 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए
इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि रात भर में उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 140 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। शनिवार शाम 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक बेलगोरोद, ब्रियांस्क, वोरोनिश, कलुगा, कुर्स्क, रोस्तोव, मॉस्को क्षेत्र, क्रास्नोडार क्राई, क्रीमिया तथा अजोव और काला सागर के ऊपर इन ड्रोनों को नष्ट किया गया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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