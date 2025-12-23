Hindustan Hindi News
शक, सेक्स और मर्डर; पूर्व पति का खूनी इंतकाम, ऐसे दिया हत्या को अंजाम

संक्षेप:

दोनों कभी पति-पत्नी थे। तलाक हो चुका था। पत्नी दूसरे देश में चली जाती है। अचानक एक दिन पति पूर्व पत्नी के प्राइवेट मैसेजेज तक पहुंच जाता है। यहां से गहराता है एक शक। गुस्से में उबलता हुआ पति पहुंच जाता है उस देश, जहां उसकी पत्नी रहती थी।

Dec 23, 2025 04:36 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, दुबई
दोनों कभी पति-पत्नी थे। तलाक हो चुका था। पत्नी दूसरे देश में चली जाती है। अचानक एक दिन पति पूर्व पत्नी के प्राइवेट मैसेजेज तक पहुंच जाता है। यहां से गहराता है एक शक। गुस्से में उबलता हुआ पति पहुंच जाता है उस देश, जहां उसकी पत्नी रहती थी। साजिश रचकर पहुंच जाता है होटल के अंदर और चाकू के अनगिनत वार से पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह वाकया है एक रूसी शख्स का। फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने वाली पत्नी पर शक के बाद वह दुबई जाकर उसे मार डालता है।

मृत महिला का नाम अनास्तासिया है। 25 साल की अनास्तासिया की शादी अल्बर्ट मॉर्गन से शादी हुई थी। मॉर्गन एक लीगल कंसल्टेंट है। वहीं, अनास्तासिया रूसी एयरलाइन पोबेदा में नौकरी करती थी। दोनों की शादी दो साल तक चली। इसके बाद उनका अलगाव हो गया। बताया जाता है कि तलाक के बाद एक दिन अचानक मॉर्गन के हाथ उसकी पत्नी के प्राइवेट मैसेजेज लग गए। इन मैसेजेज को पढ़ने के बाद मॉर्गन को यकीन हो गया कि शादीशुदा रहने के दौरान उसकी पत्नी हाई-एंड एस्कॉर्ट सर्विस में थी।

Russian Man kills ex wife

जांचकर्ताओं के मुताबिक इस बात की जानकारी होते ही मॉर्गन का खून खौल उठा। इसके बाद उसने रूस से यूएई की 2700 मील दूर की यात्रा करके अपनी पूर्व पत्नी को सजा देने की ठानी। पुलिस ने बताया कि मॉर्गन ने होटल में पूर्व पत्नी का मेहमान बताया। इसके बाद उसने होटल की लॉण्ड्री से कपड़ा लिया। फिर एक होटल की नौकरानी को मनाकर अनास्तासिया के कमरे में घुस गया।

जांच करने वाली टीम ने बताया कि शुरुआत में मॉर्गन ने अनास्तासिया को हरे रंग से डुबोने और कैंची से उसके बाल काटने की योजना बनाई थी। हालंकि जब वह कमरे में पहुंचा तो दोनों के बीच टकराव हो गया। इसके बाद हालात बिगड़ गए और गुस्से में मॉर्गन ने अनास्तासिया पर कई बार चाकू मारा। हमले के कुछ घंटों बाद अनास्तासिया खून से लथपथ पाई गई थी।

मॉर्गन ड्रग तस्करी के आरोप में पहले सात साल जेल में बिता चुका है। रिपोर्टों के अनुसार, उसके और अनास्तासिया के बीच विवाद और घरेलू झगड़े हुए थे। हालांकि, उसने उसके खिलाफ की गई सभी शिकायतें वापस ले ली थीं। घटना के बाद होटल स्टाफ ने तत्काल पुलिस को बुलाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मॉर्गन की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने रूसी अधिकारियों से संपर्क किया और उसे गिरफ्तार किया गया।

रूस लौटने के बाद मॉर्गन ने अनुरोध किया कि उसे यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाए। रूस में क्रिमिनल केस का सामना कर रहे कुछ लोगों ने सेना में शामिल होने की कोशिश की है और उन्हें जेल की सजा से बचने के लिए यूक्रेन भेजा गया है। हालांकि, मॉर्गन की योजना सफल नहीं हुई। रूसी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले की जांच जारी रहने तक उसे दो महीने की हिरासत में रखा गया है।

