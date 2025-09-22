एस्टोनिया के आकाश में रूसी जेट... तनाव के बीच NATO की बैठक; 79 साल के इतिहास में 9वीं बार

मंगलवार की यह बैठक 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू करने के बाद अनुच्छेद 4 को लागू करने की तीसरी घटना होगी, जबकि नाटो के 79 वर्षों के इतिहास में यह नौवीं बार होगा। एस्टोनिया ने साथ ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार को रूसी जेट की घुसपैठ पर एक बैठक आयोजित करेगा।

रूस और नाटो के बीच तनाव बना हुआ है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच शुक्रवार को तीन रूसी विमान एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र तक घुस आए। तीन रूसी मिग-31 लड़ाकू विमान एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में करीब 12 मिनट तक मौजूद रहे। इस घटना पर एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय ने इसे 'बेशर्म घुसपैठ' करार देते हुए निंदा की। नाराज एस्टोनिया ने रूसी युद्धक विमानों द्वारा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद अन्य नाटो सदस्य देशों से तत्काल परामर्श की मांग की। नाटो के एक प्रवक्ता ने बताया कि सैन्य गठबंधन ने फौरन कार्रवाई की और रूसी विमानों को रोका लिया। इसे उन्होंने रूस के लापरवाह रवैये तथा नाटो की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का एक और प्रमाण बताया। अब इस मुद्दे पर नाटो के राजदूत मंगलवार को एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में रूसी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ पर चर्चा करेंगे।

यह चर्चा तब होगी जब एस्टोनिया ने गठबंधन की स्थापना संधि के अनुच्छेद 4 के तहत तत्काल परामर्श बुलाने का आह्वान किया। अनुच्छेद 4 के प्रावधान के अनुसार, कोई भी सदस्य तब आपातकालीन बैठक बुला सकता है जब उसे लगे कि उसकी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार की यह बैठक 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू करने के बाद अनुच्छेद 4 को लागू करने की तीसरी घटना होगी, जबकि नाटो के 79 वर्षों के इतिहास में यह नौवीं बार होगा। एस्टोनिया ने साथ ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार को रूसी जेट की घुसपैठ पर एक बैठक आयोजित करेगा।

हालांकि, बाद में रूस ने एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में घुसपैठ से साफ इनकार किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये विमान निर्धारित उड़ान मार्ग पर थे। अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए और किसी अन्य देश की सीमाओं का उल्लंघन किए बिना। मंत्रालय के अनुसार, विमान तटस्थ बाल्टिक समुद्री क्षेत्र के ऊपर से गुजरे, जो एस्टोनिया के वैंडलू द्वीप से 3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था।