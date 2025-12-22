मॉस्को में कार धमाके में रूसी जनरल की मौत, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी पर शक
मॉस्को में सोमवार सुबह रूस के एक प्रमुख जनरल की कार धमाके में मौत हो गई है। इस मामले की जांच कर रहे लोगों के मुताबिक जनरल की कार के नीचे विस्फोटक लगाया गया था, इसके बाद वह जैसे ही उसमें बैठे उसमें धमाका कर दिया गया।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। दक्षिणी मॉस्को में सोमवार सुबह एक रूसी जनरल की कार विस्फोट में मौत हो गई है। जांचकर्ताओं के मुताबिक जनरल की कार के नीचे विस्फोटक लगाया गया था, इसके बाद उसमें धमाका किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की जांच समिति के आधिकारिक प्रवक्ता स्वेतलाना पेत्रेंको ने मारे गए जनरल की पहचान लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवारोव के रूप में हुई है। वह रूस के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के परिचालन प्रशिक्षण निदेशालय के प्रमुख थे।
पेत्रेंको ने कहा, "जांचकर्ता इस हत्या के संबंध में कई संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं। इनमें से एक यह भी है कि इस अपराध की साजिश यूक्रेन की खुफिया सेवाओं द्वारा रची गई हो सकती है।’’
इससे पहले क्रेमलिन की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन से पिछले चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए लगातार अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है। रूसी प्रवक्ता ने कहा कि फ्लोरिडा में हुई बातचीत आगे बढ़ रही है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं।
