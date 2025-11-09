Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said ready to meet with US Secretary of State Marco Rubio
यूक्रेन युद्ध पर बड़ा अपडेट, मार्को रुबियो से मिलने को तैयार रूसी विदेश मंत्री, लेकिन...

यूक्रेन युद्ध पर बड़ा अपडेट, मार्को रुबियो से मिलने को तैयार रूसी विदेश मंत्री, लेकिन...

संक्षेप: यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से बड़ा अपडेट आया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के लिए तैयार हैं। एक इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि यूक्रेन विवाद पर संवाद कायम रखना और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना बेहद जरूरी है।

Sun, 9 Nov 2025 05:18 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से बड़ा अपडेट आया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के लिए तैयार हैं। रविवार को रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि यूक्रेन विवाद पर संवाद कायम रखना और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम इसी लक्ष्य से फोन पर लगातार संपर्क में रहते हैं और जरूरत पड़ने पर आमने-सामने की बैठक के लिए हमेशा तैयार हैं। इस दौरान लावरोव ने कहा कि बातचीत होगी, लेकिन शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यह बयान शुक्रवार को क्रेमलिन द्वारा खारिज की गई उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि वाशिंगटन के साथ वार्ताओं में प्रगति न होने से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पुराने करीबी लावरोव अब क्रेमलिन के दायरे से बाहर हो चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंटरव्यू के दौरान लावरोव ने अगस्त में अलास्का में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह चर्चा यूक्रेन पर आक्रमण रोकने के संभावित समझौते का मजबूत आधार बनी रहनी चाहिए। लावरोव के मुताबिक, तब अमेरिकियों ने आश्वासन दिया था कि वे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को शांति प्रक्रिया में बाधा डालने से रोक लेंगे। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर कई चुनौतियां सामने आई हैं। लावरोव ने यूरोपीय नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ब्रुसेल्स, लंदन और अन्य यूरोपीय राजधानियां वाशिंगटन को राजनीतिक व कूटनीतिक विकल्पों को छोड़कर रूस पर सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए उकसा रही हैं।

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कई महीनों से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी पहलें अब तक विफल रही हैं। अक्टूबर में बुडापेस्ट में पुतिन के साथ तय शिखर सम्मेलन अचानक रद्द हो गया था, जिसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सम्मेलन रद्द होने से पुतिन लावरोव पर नाराज हैं। हालांकि, रूसी विदेश मंत्रालय ने बाद में सफाई दी कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि मॉस्को यूक्रेन विवाद में अपनी मूल शर्तों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है।

दूसरी ओर रूस ने साफ-साफ कहा है कि वह शांति समझौते पर हस्ताक्षर तभी करेगा जब डोनबास क्षेत्र सहित अन्य यूक्रेनी इलाकों पर उसका पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित हो जाए। वहीं, अमेरिका और यूक्रेन ने मौजूदा मोर्चों पर तत्काल युद्धविराम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मॉस्को ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बैठक रद्द की क्योंकि 'यह सही वक्त नहीं था' और वे 'बिना ठोस परिणाम के' कोई चर्चा नहीं करना चाहते। इस दौरान ट्रंप ने इशारा किया था कि रूस फिलहाल रुकने के मूड में नहीं है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।