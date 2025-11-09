यूक्रेन युद्ध पर बड़ा अपडेट, मार्को रुबियो से मिलने को तैयार रूसी विदेश मंत्री, लेकिन...

संक्षेप: यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से बड़ा अपडेट आया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के लिए तैयार हैं। एक इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि यूक्रेन विवाद पर संवाद कायम रखना और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना बेहद जरूरी है।

यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से बड़ा अपडेट आया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के लिए तैयार हैं। रविवार को रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि यूक्रेन विवाद पर संवाद कायम रखना और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम इसी लक्ष्य से फोन पर लगातार संपर्क में रहते हैं और जरूरत पड़ने पर आमने-सामने की बैठक के लिए हमेशा तैयार हैं। इस दौरान लावरोव ने कहा कि बातचीत होगी, लेकिन शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यह बयान शुक्रवार को क्रेमलिन द्वारा खारिज की गई उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि वाशिंगटन के साथ वार्ताओं में प्रगति न होने से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पुराने करीबी लावरोव अब क्रेमलिन के दायरे से बाहर हो चुके हैं।

इंटरव्यू के दौरान लावरोव ने अगस्त में अलास्का में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह चर्चा यूक्रेन पर आक्रमण रोकने के संभावित समझौते का मजबूत आधार बनी रहनी चाहिए। लावरोव के मुताबिक, तब अमेरिकियों ने आश्वासन दिया था कि वे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को शांति प्रक्रिया में बाधा डालने से रोक लेंगे। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर कई चुनौतियां सामने आई हैं। लावरोव ने यूरोपीय नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ब्रुसेल्स, लंदन और अन्य यूरोपीय राजधानियां वाशिंगटन को राजनीतिक व कूटनीतिक विकल्पों को छोड़कर रूस पर सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए उकसा रही हैं।

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कई महीनों से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी पहलें अब तक विफल रही हैं। अक्टूबर में बुडापेस्ट में पुतिन के साथ तय शिखर सम्मेलन अचानक रद्द हो गया था, जिसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सम्मेलन रद्द होने से पुतिन लावरोव पर नाराज हैं। हालांकि, रूसी विदेश मंत्रालय ने बाद में सफाई दी कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि मॉस्को यूक्रेन विवाद में अपनी मूल शर्तों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है।