Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russian Foreign Minister Lavrov says Putin is ready to meet Zelensky all issues fully resolved

…तो अब पुतिन और जेलेंस्की की होगी मुलाकात? रूसी विदेश मंत्री ने बताई क्या है शर्त

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पुतिन और जेलेंस्की के साथ बातचीत की। इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि रूसी और यूक्रेनी नेता अगली बार एक-दूसरे से अकेले में मिलें, इससे पहले कि उनके साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हो।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:15 PM
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, बशर्ते मॉस्को और कीव के बीच संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों को पूरी तरह से हल कर लिया जाए। लावरोव ने कहा, 'रूसी राष्ट्रपति ने बार-बार कहा है कि वह जेलेंस्की सहित किसी से भी मिलने को तैयार हैं। अगर यह साफ हो कि विचार किए जाने वाले सभी मुद्दों को विशेषज्ञों और मंत्रियों से पूरी तरह तैयार कर लिया गया है।'

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पुतिन और जेलेंस्की के साथ बातचीत की। इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि रूसी और यूक्रेनी नेता अगली बार एक-दूसरे से अकेले में मिलें, इससे पहले कि उनके साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हो। सोमवार को वाशिंगटन का दौरा करने वाले जेलेंस्की ने दावा किया कि वह पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। लावरोव ने कहा कि यूक्रेनी नेता पुतिन के साथ जल्दी बैठक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह सुर्खियों में बने रहें। उन्होंने यह भी कहा कि जेलेंस्की को लगता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का उनके प्रति ध्यान कम हो रहा है।

पहले बातचीत से किया था इनकार

रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि जेलेंस्की ने पहले पुतिन के साथ किसी भी तरह की बातचीत को खारिज कर दिया था। उन्होंने साल 2022 में एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें ऐसी वार्ताओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे उन्होंने अभी तक रद्द नहीं किया है। लावरोव ने कहा, 'रूसी नेता के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य कुछ और है। वो यह दिखाना चाहते हैं कि सुलह की प्रक्रिया पर रचनात्मक रूप से केंद्रित हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है।' लावरोव ने जेलेंस्की के हास्य कलाकार के समय में दिखाए गए शो का जिक्र करते हुए ये बातें कहीं।

