एक इंस्टाग्राम पोस्ट और 9 अरब डॉलर का नुकसान; रूस के पूर्व अरबपति का दावा; POST में क्या?

संक्षेप: रूस के पूर्व अरबपति ओलेग टिंकोव का दावा है कि यूक्रेन युद्ध की निंदा करने वाली एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनकी लगभग पूरी संपत्ति तबाह कर दी। टिंकोव के अनुसार, इस पोस्ट की वजह से उन्हें करीब 9 अरब डॉलर का घाटा हुआ।

सोशल मीडिया पर लोग अक्सर पोस्ट करते रहते हैं। कभी कोई निंदा करता है, तो कभी तारीफ। लेकिन अगर एक पोस्ट से आपको अरबों डॉलर का नुकसान हो जाए, तो कैसा लगेगा? जवाब साफ है- बहुत बुरा। कुछ ऐसा ही हुआ रूस के पूर्व अरबपति ओलेग टिंकोव के साथ। उनका दावा है कि यूक्रेन युद्ध की निंदा करने वाली एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनकी लगभग पूरी संपत्ति तबाह कर दी। टिंकोव के अनुसार, इस पोस्ट की वजह से उन्हें करीब 9 अरब डॉलर का घाटा हुआ। इतना ही नहीं, उन्हें टिंकॉफ बैंक में अपनी हिस्सेदारी उसके असली मूल्य के सिर्फ एक छोटे हिस्से में बेचनी पड़ी। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ओलेग टिंकोव ने यह भी कहा कि 90 प्रतिशत रूसी इस हमले के खिलाफ थे, और समर्थन करने वाले बाकी 10 प्रतिशत को उन्होंने 'मूर्ख' कहा। बता दें कि एक समय रूस के सबसे सफल बैंकरों में शुमार टिंकोव ने अप्रैल 2022 में सार्वजनिक रूप से युद्ध की निंदा की थी। उन्होंने इसे 'पागलपन' बताया और रूसी सेना को भ्रष्ट कहकर आलोचना की थी।

और आ गया अधिकारियों का फोन अपनी संपत्ति के बड़े हिस्से के नुकसान के बारे में बताते हुए टिंकोव ने कहा कि उनकी आलोचना वाली पोस्ट करने के सिर्फ एक दिन बाद उनके बैंक के सीनियर अधिकारियों को क्रेमलिन से जुड़े अधिकारियों का फोन आया। उन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि या तो उनकी हिस्सेदारी बेच दी जाए और ब्रांड से उनका नाम हटा दिया जाए, या बैंक (जो तब रूस के सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक था) का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद जो हुआ, वह बातचीत नहीं बल्कि दबाव था। अधिकारियों ने कहा कि बैंक की मूल कंपनी टीसीएस ग्रुप में उनकी करीब 35 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए जो भी कीमत तय हो, उसे मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। टिंकोव ने बाद में कहा कि मैं कीमत पर बातचीत नहीं कर सका। मैं एक बंधक की तरह था।

बाजार मूल्य के सिर्फ 3 प्रतिशत पर जबरन बिक्री उन्होंने आगे बताया कि एक हफ्ते के अंदर धातु उद्योगपति व्लादिमीर पोटानिन से जुड़ी एक कंपनी ने उनकी हिस्सेदारी खरीद ली। बता दें कि पोटानिन रूस के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और सैन्य उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले निकल के सप्लायर हैं। टिंकोव के मुताबिक, इस सौदे में उनकी हिस्सेदारी को उसके असली बाजार मूल्य के सिर्फ 3 प्रतिशत पर आंका गया, जिससे दशकों की मेहनत से कमाई गई उनकी करीब 9 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान हो गया।