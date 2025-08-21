पुतिन से मिलकर हल निकालने चले थे ट्रंप, रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी फैक्ट्री पर ही बरसा दीं मिसाइलें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों यूक्रेन जंग के समाधान को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। हालांकि इन बैठकों से ट्रंप के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है।

Russia Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कई महीनों से यूक्रेन जंग के समाधान को लेकर लगातार अपना सिर खपा रहे हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह इस सिलसिले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने-सामने की बैठक भी की है। हालांकि उन्हें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब हाल ही में रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में एक अमेरिकी कंपनी की एक फैक्ट्री पर ही मिसाइलें बरसा दीं।

जानकारी के मुताबिक अमेरिकी कंपनी फ्लेक्स लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक सिविलियन फैक्ट्री पर हुए भीषण रूसी हमले में कम से कम 19 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे, दो रूसी क्रूज मिसाइलों ने मुकाचेवो स्थित कंपनी के परिसर पर हमला कर दिया।

क्या बोले जेलेंस्की? इस हमले के बाद यूक्रेन ने अमेरिका से इन हमलों को रोकने की अपील की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "यह एक सामान्य फैक्ट्री थी, जिसमें रोजमर्रा की चीजें बनाई जाती थी" जेलेंस्की ने कहा, "रूस की तरफ से लगातार बड़े हमले हो रहे हैं, जैसे कुछ भी नहीं बदला है, जैसे इस युद्ध को रोकने के लिए कोई वैश्विक प्रयास नहीं हो रहे हैं।" उन्होंने कहा कि मुकाचेवो पर हुआ हमला इस बात का सबूत है रूस पर बातचीत का दबाव बनाने के लिए और अधिक दबाव की जरूरत है।

‘अमेरिका को अपमानित कर रहा है रूस’ वहीं यूक्रेन में अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एंडी हंडर ने कहा कि रूस यूक्रेन में अमेरिकी व्यवसायों को लगातार बर्बाद कर अमेरिका को अपमानित कर रहा है। हंडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, “हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन में अमेरिकी व्यवसायों के साथ खड़े होने की अपील करते हैं।”