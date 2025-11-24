यूक्रेन पर रूसी कहर… 4 मरे, 17 घायल; शांति वार्ता के बीच भारी बमबारी

Hindustan Hindi News
रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता चल रही है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रात में बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें चार लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं।

Mon, 24 Nov 2025 09:42 PM
रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता चल रही है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रात में बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें चार लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। खार्किव के मेयर इगोर तेरेखोव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि रात भर चली बमबारी से शहर के तीन जिलों ( शेवचेन्किव्स्की, साल्टिव्स्की और खोलोदनोहिर्स्की ) में भारी तबाही हुई है। यह घातक हमला ऐसे समय हुआ जब यूक्रेन जिनेवा में कूटनीतिक प्रयासों को तेज कर रहा है। वहां यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल शांति बहाली और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी के लिए प्रस्तावों पर काम कर रहा है।

तेरेखोव ने टेलीग्राम पर लिखा कि कल रात दुश्मन के बड़े हमले में चार लोग मारे गए। खार्किव के 17 अन्य नागरिक घायल हुए, जिनमें दो बच्चे भी हैं। घायलों में से दो अभी भी अस्पताल में हैं और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हमलावर ने शहर के तीन जिलों ( शेवचेनकिव्स्की, साल्टिव्स्की और खोलोदनोहिर्स्की ) पर गोलाबारी की। शेवचेन्किव्स्की जिले में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर कई बार हमले हुए, साल्टिव्स्की में आवासीय इमारतों के पास विस्फोट हुए, जबकि खोलोदनोहिर्स्की में नागरिक उद्यम, गोदाम और छोटे व्यवसायों की सुविधाएं प्रभावित हुईं। कुल 40 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। मेयर ने इसे 'रूस का एक और अपराध' बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

युद्ध खत्म करने के लिए संशोधित रूपरेखा पेश

अल जजीरा के अनुसार, अमेरिका और यूक्रेन ने रविवार को स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक संशोधित रूपरेखा पेश की। यह नया प्रस्ताव यूरोपीय अधिकारियों की उस आलोचना के बाद आया है जिसमें पहले की 28 सूत्रीय अमेरिकी योजना को मॉस्को के प्रति बहुत नरम बताया गया था। वाशिंगटन और कीव के संयुक्त बयान में कहा गया कि जिनेवा वार्ता ने दोबारा पुष्टि की है कि भविष्य के किसी भी समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता पूरी तरह बरकरार रहेगी और एक स्थायी तथा न्यायसंगत शांति सुनिश्चित की जाएगी।

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वार्ता की शुरुआती रिपोर्टों से लगता है कि अमेरिका के उभरते प्रस्तावों में 'यूक्रेन के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण' तत्व शामिल हो सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि मौजूदा काम का फोकस सभी पहलुओं को इस तरह प्रभावी बनाना है कि लोगों की अपेक्षा के मुताबिक खून-खराबा और युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाए।

