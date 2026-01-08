Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia warns US over seizure of oil tanker Marinera
अमेरिकी नावों को समुद्र में डुबा दो; तेल टैंकर की जब्ती से भड़क गया रूस, गहरे जख्म की चेतावनी

अमेरिकी नावों को समुद्र में डुबा दो; तेल टैंकर की जब्ती से भड़क गया रूस, गहरे जख्म की चेतावनी

संक्षेप:

अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक और कैरेबियन में एक के बाद एक की गई 2 कार्रवाइयों में वेनेजुएला से जुड़े दो प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है। इनमें से एक जहाज बेला 1 है, जिसका का नाम बदलकर मेरिनेरा कर दिया गया था।

Jan 08, 2026 10:09 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अलांटिक में अमेरिका की हालिया कार्रवाई के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सेना ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तर अटलांटिक में जब्त कर लिया है। इसके बाद रूस ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का घोर उल्लंघन बताते हुए इस कदम पर विरोध जताया है। रूस के सांसद अलेक्सी जुरावलेव ने तो अमेरिका की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को नाक पर चोट की बात कह दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रूसी सांसद ने कहा है कि अगर अमेरिका ऐसी अवैध कार्रवाइयां जारी रखता है तो सैन्य जवाब देना आवश्यक हो जाएगा। उन्होंने कहा, “टारपीडो से हमला कर दो, अमेरिकी कोस्ट गार्ड की नावें डुबो दो।” इससे पहले रूसी सांसद आंद्रेई क्लिशस ने भी अमेरिकी कार्रवाई को खुली डकैती बताया था।

गौरतलब है कि अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक और कैरेबियन में एक के बाद एक की गई दो कार्रवाइयों में वेनेजुएला से जुड़े दो प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त कर लिया। अमेरका-यूरोपीय कमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ‘अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन’ के आरोप में व्यापारिक पोत बेला-1 को जब्त करने की घोषणा की।

ये भी पढ़ें:अमेरिका ने अब ब्रिटेन में उतारे हथियारों से लैस सैन्य विमान, कहां हमले की तैयारी
ये भी पढ़ें:तेल टैंकर पर लगा था रूसी झंडा, US ने कर लिया कब्जा; रूस बोला- ये तो डकैती है

अमेरिका पिछले महीने से इस टैंकर का पीछा कर रहा था। इस दौरान, बेला 1 का नाम बदलकर मेरिनेरा कर दिया गया और उस पर रूस का झंडा लगा दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह जहाज़ प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए उसे रोका गया।

हालांकि रूस के साथ साथ पाकिस्तान एवं ईरान जैसे देशों ने भी अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ईरान ने कहा है कि अन्य देशों को इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध करना चाहिए।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Russia America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।