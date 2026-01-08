अमेरिकी नावों को समुद्र में डुबा दो; तेल टैंकर की जब्ती से भड़क गया रूस, गहरे जख्म की चेतावनी
अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक और कैरेबियन में एक के बाद एक की गई 2 कार्रवाइयों में वेनेजुएला से जुड़े दो प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है। इनमें से एक जहाज बेला 1 है, जिसका का नाम बदलकर मेरिनेरा कर दिया गया था।
अलांटिक में अमेरिका की हालिया कार्रवाई के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सेना ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तर अटलांटिक में जब्त कर लिया है। इसके बाद रूस ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का घोर उल्लंघन बताते हुए इस कदम पर विरोध जताया है। रूस के सांसद अलेक्सी जुरावलेव ने तो अमेरिका की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को नाक पर चोट की बात कह दी है।
रूसी सांसद ने कहा है कि अगर अमेरिका ऐसी अवैध कार्रवाइयां जारी रखता है तो सैन्य जवाब देना आवश्यक हो जाएगा। उन्होंने कहा, “टारपीडो से हमला कर दो, अमेरिकी कोस्ट गार्ड की नावें डुबो दो।” इससे पहले रूसी सांसद आंद्रेई क्लिशस ने भी अमेरिकी कार्रवाई को खुली डकैती बताया था।
गौरतलब है कि अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक और कैरेबियन में एक के बाद एक की गई दो कार्रवाइयों में वेनेजुएला से जुड़े दो प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त कर लिया। अमेरका-यूरोपीय कमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ‘अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन’ के आरोप में व्यापारिक पोत बेला-1 को जब्त करने की घोषणा की।
अमेरिका पिछले महीने से इस टैंकर का पीछा कर रहा था। इस दौरान, बेला 1 का नाम बदलकर मेरिनेरा कर दिया गया और उस पर रूस का झंडा लगा दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह जहाज़ प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए उसे रोका गया।
हालांकि रूस के साथ साथ पाकिस्तान एवं ईरान जैसे देशों ने भी अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ईरान ने कहा है कि अन्य देशों को इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
