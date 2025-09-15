अगर किसी ने... यूक्रेन युद्ध के बीच अब मनी वार, रूस ने यूरोप को दी 'कार्रवाई' की चेतावनी

रूस ने कहा कि वह उस यूरोपीय देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करेगा। दरअसल, हाल ही में कुछ खबरें आई हैं, जिनमें दावा किया गया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन की मदद के लिए सैकड़ों अरब डॉलर की जब्त रूसी संपत्ति का लाभ उठाने के नए तरीके तलाश रहा है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश हर दिन एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। धमकियों के बीच बमबारी हो रही है। इस बीच, रूस ने सोमवार को यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि वह उस यूरोपीय देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करेगा। दरअसल, हाल ही में कुछ खबरें आई हैं, जिनमें दावा किया गया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन की मदद के लिए सैकड़ों अरब डॉलर की जब्त रूसी संपत्ति का लाभ उठाने के नए तरीके तलाश रहा है।

बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के साथ लेन-देन पर रोक लगा दी थी। इस दौरान 300-350 अरब डॉलर की रूसी संप्रभु संपत्ति को यूरोपीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी में जमा कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर यूरोपीय, अमेरिकी और ब्रिटिश सरकारी बॉन्ड शामिल हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन चाहती हैं कि यूरोपीय संघ, यूरोप में जमा रूसी संपत्तियों से जुड़े नकदी शेष का उपयोग करके यूक्रेन की रक्षा के लिए रूस के खिलाफ वित्त पोषण का नया तरीका खोजे। पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय आयोग यूक्रेन के लिए 'क्षतिपूर्ति ऋण' के वित्तपोषण के लिए रूस के स्वामित्व वाले परिपक्व बॉन्ड से यूरोपीय केंद्रीय बैंक में जमा रूसी नकद राशि का उपयोग करने पर विचार कर रहा है।

इसको लेकर पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर लिखा कि अगर ऐसा हुआ तो रूस सदी के अंत तक यूरोपीय संघ के देशों, ब्रुसेल्स के यूरोपीय अधिकारियों और उन देशों पर दबाव बनाएगा जो उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करेंगे।