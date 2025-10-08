Russia warned it destroy Tomahawk missiles and launchers if US supplies weapons to Ukraine ...तो हवा में उड़ा देंगे; रूस ने दी अमेरिका को चेतावनी, यूक्रेन को भी लपेटा, International Hindi News - Hindustan
...तो हवा में उड़ा देंगे; रूस ने दी अमेरिका को चेतावनी, यूक्रेन को भी लपेटा

...तो हवा में उड़ा देंगे; रूस ने दी अमेरिका को चेतावनी, यूक्रेन को भी लपेटा

एक वरिष्ठ रूसी सांसद ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें मुहैया कराने का फैसला करता है, तो रूस इन मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देगा और उनके लॉन्च पैड पर हमला बोल देगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्कोWed, 8 Oct 2025 08:21 PM
रूस-यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक युद्धविराम की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसी बीच अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक वरिष्ठ रूसी सांसद ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें मुहैया कराने का फैसला करता है, तो रूस इन मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देगा और उनके लॉन्च पैड पर हमला बोल देगा, बशर्ते वाशिंगटन कोई ऐसी जवाबी रणनीति अपनाए जो मॉस्को को नुकसान पहुंचाए।

रूसी संसद की रक्षा समिति के प्रमुख आंद्रेई कार्तपोलोव ने सरकारी न्यूज एजेंसी आरआईए से कहा कि हमारी प्रतिक्रिया सख्त, अप्रत्याशित, संतुलित और असममित होगी। हम उन तत्वों को निशाना बनाने के उपाय ढूंढ लेंगे जो हमें चुनौती देते हैं। पूर्व उप रक्षा मंत्री कार्तपोलोव का मानना है कि टॉमहॉक मिसाइलें युद्धक्षेत्र में कोई खास बदलाव नहीं लाएंगी, क्योंकि इन्हें सीमित मात्रा में ही सप्लाई किया जा सकता है। सैकड़ों के बजाय महज दर्जनों।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इन मिसाइलें के बारे में हमें अच्छी तरह जानकारी है। कैसे उड़ती हैं, कैसे गिराई जाती हैं। हमने सीरिया में इनके साथ अनुभव लिया है, तो इसमें कोई नयापन नहीं। असली मुश्किल उन लोगों के लिए होगी जो इन्हें देते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं; यहीं परेशानियां खड़ी होंगी।

कार्तपोलोव ने आगे बताया कि मॉस्को को अभी तक यूक्रेन के टॉमहॉक लॉन्च साइट तैयार करने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन अगर कीव को ये मिसाइलें मिलीं, तो इसे छिपाना नामुमकिन होगा। ऐसे में रूस ड्रोन और मिसाइलों से लॉन्च वाहनों को तबाह कर देगा। दूसरी ओर, रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने वाशिंगटन से टॉमहॉक सप्लाई की आशंका पर 'गंभीरता' से विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्थिति को 'गुणात्मक रूप से' बदलने वाला खतरनाक कदम होगा।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बयान दिया था कि वह मिसाइलें देने से पहले जानना चाहेंगे कि यूक्रेन इनका इस्तेमाल किस तरह करेगा, क्योंकि वे रूस-यूक्रेन संघर्ष को और भड़काना नहीं चाहते। हालांकि, उन्होंने इशारा किया कि इस मुद्दे पर किसी न किसी हद तक फैसला हो चुका है।

