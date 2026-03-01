Hindustan Hindi News
खामेनेई की मौत को पुतिन ने बताया हत्या, कहा- अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हुआ उल्लंघन

Mar 01, 2026 04:00 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खामेनेई की मौत को हत्या करार देते हुए कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

अमेरिका और इजरायल की एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। इससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बीच, रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खामेनेई की मौत को हत्या करार देते हुए कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

