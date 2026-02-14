Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

मेंढक का जहर देकर मार डाला, रूस के विपक्षी नेता की मौत पर चौंकाने वाला दावा

Feb 14, 2026 08:15 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, लंदन
share Share
Follow Us on

पांच यूरोपीय देशों ने दावा किया कि रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को प्राण घातक जहर दिया गया था और इसके लिए रूस की सरकार (क्रेमलिन) जिम्मेदार है।

मेंढक का जहर देकर मार डाला, रूस के विपक्षी नेता की मौत पर चौंकाने वाला दावा

पांच यूरोपीय देशों ने दावा किया कि रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को प्राण घातक जहर दिया गया था और इसके लिए रूस की सरकार (क्रेमलिन) जिम्मेदार है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालयों ने शनिवार को कहा कि दो साल पहले दिवंगत हुए नवलनी के नमूनों के विश्लेषण से एपाइबेटिडाइन की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। यह दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जहरीले डार्ट मेंढकों में पाया जाने वाला एक जहर है। इन देशों ने कहा कि केवल रूस की सरकार के पास ही इस हमले को अंजाम देने के लिए आवश्यक साधन और उद्देश्य था।

लंदन में जारी एक संयुक्त बयान में, पांच सरकारों ने कहाकि वे रूस को रासायनिक हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तोड़ने के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन को रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश विदेश सचिव इवेट कूपर ने कहाकि रूस ने नवालनी को एक खतरे के रूप में देखा। इस प्रकार के जहर का उपयोग करके रूस ने वह हथियार दिखाए जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही यह भी दिखाया कि उसे राजनीतिक विरोध से कितना डर है। नेवालनी, जिन्होंने आधिकारिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे कड़े विरोधी के रूप में क्रेमलिन विरोधी बड़े प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, फरवरी 2024 में आर्कटिक के एक कारावास कॉलोनी में मृत पाए गए। वह 19 साल की सजा काट रहे थे, जिसे उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था।

नवालनी की विधवा, यूलिया नवेलनाया, ने पिछले साल कहा था कि दो स्वतंत्र प्रयोगशालाओं ने पाया कि उनके पति की मौत से थोड़ी देर पहले उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने बार-बार नवालनी की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने इस आरोप का जोरदार ढंग से खारिज किया है।

रूसी अधिकारियों ने कहा कि यह राजनेता टहलने के बाद बीमार हो गया और प्राकृतिक कारणों से उसकी मौत हो गई। 2020 में, नवाल्नी को एक तंत्रिका एजेंट हमले में जहर दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने क्रेमलिन को जिम्मेदार ठहराया था, जिसे क्रेमलिन ने इनकार किया। उनके परिवार और सहयोगियों ने उन्हें इलाज और रिकवरी के लिए जर्मनी भेजवाया। पांच महीने बाद, वह रूस लौटे, जहां अधिकारियों ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके जीवन के अंतिम तीन वर्षों के लिए जेल में डाल दिया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Russia World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;