जेलेंस्की को अमेरिका से मिल गई सुरक्षा की ‘100 फीसदी’ गारंटी? फिर जगी समझौते की आस
Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच बीते 4 सालों से जारी जंग के बीच हाल ही में एक बार फिर समझौते की उम्मीद जगी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा है कि 2 दिनों तक चली वार्ता के बाद उनके युद्धग्रस्त देश के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से जुड़ा दस्तावेज अब ‘100 प्रतिशत तैयार’ है। इस वार्ता में यूक्रेन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि शामिल थे।
लिथुआनिया की यात्रा के दौरान राजधानी विलनियस में पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अब अपने साझेदारों द्वारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर की तारीख तय किए जाने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद यह दस्तावेज पुष्टि के लिए अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद में भेजा जाएगा।
इस दौरान जेलेंस्की ने 2027 तक यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के यूक्रेन के लक्ष्य को भी दोहराया और इसे ‘आर्थिक सुरक्षा की गारंटी’ बताया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुई बातचीत को हाल के वर्षों में पहली ऐसी त्रिपक्षीय वार्ता बताया, जिसमें केवल राजनयिक ही नहीं, बल्कि तीनों पक्षों के सैन्य प्रतिनिधि भी शामिल थे।
इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को, यूक्रेनी और रूसी वार्ताकारों ने अबू धाबी में अमेरिकी मध्यस्थों के साथ अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक की लेकिन इस दौरान भी कोई समझौता नहीं हुआ। हालांकि मॉस्को और कीव दोनों ने कहा कि वे आगे की बातचीत के लिए तैयार हैं और अगले रविवार को अबू धाबी में और बातचीत होने की उम्मीद है। जेलेंस्की ने बताया, "20-सूत्रीय अमेरिकी योजना और विवादित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ऐसे कई मुद्दे थे, लेकिन अब कम हैं।" जेलेंस्की ने माना कि यूक्रेन और रूस के रुख में बुनियादी मतभेद बने हुए हैं और क्षेत्रीय मुद्दा अब भी सबसे बड़ा विवाद बिंदु है।
