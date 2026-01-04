US को पता है,क्या करना है; ट्रंप मादुरो अभियान के बाद जेलेंस्की का पुतिन पर तंज

Hindustan Hindi News
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जेलेंस्की का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर तानाशाहों से निपटने का यही तरीका है, तो फिर अमेरिका को पता है कि अब क्या करना है।

Jan 04, 2026 10:12 pm IST
अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठा लेने के अभियान ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी है। इसी घटनाक्रम पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को परोक्ष रूप से पुतिन को हिरासत में लेने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तानाशाहों से इसी तरह से निपटा जा सकता है, तो फिर अमेरिका को पता है कि आगे क्या करना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का सीधा तात्पर्य था कि ट्रंप को पुतिन के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए।

जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका में ट्रंप विरोधी कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही पुतिन ने जेलेंस्की को उठा लिया? या फिर चीन ताइवान पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेता है, तब क्या होगा। दूसरी तरफ, रूस और चीन दोनों ही देशों ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग की है।

रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि हम अमेरिकी नेतृत्व से उनके रुख पर फिर से विचार करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा, "एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह से पकड़ना सही नहीं है। हम उन दोनों ही रिहाई का पुरजोर आग्रह करते हैं। हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच के मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने में मदद करने के लिए तैयार हैं।"

चीन के विदेश मंत्रालय ने मादुरो और उनकी पत्नी की तुरंत रिहाई की मांग की है। तमाम आग्रहों के बीच अमेरिका यह साफ कर चुका है कि मादुरो को अब अमेरिकी जेल में ही रहना होगा। उन दोनों के ऊपर नार्को आतंकवाद के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों को ही ब्रुकलिन की एक जेल में रखा गया है। न्यूयॉर्क अदालत में उनका मुकदमा शुरू होगा।

दूसरी ओर शनिवार को मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जब तक वेनेजुएला में मादुरो और उनके समर्थकों का पूरी तरह से राजनैतिक खात्मा नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका वहां की सत्ता में भागीदार होगा। पीछे खड़े विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह लोग वहां की सत्ता चलाएंगे। इतना ही नहीं ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका, वेनेजुएला के तेल भंडार को भी विकसित करेगा। ट्रंप के इस बयान का सीधा तात्पर्य है कि अब धीरे-धीरे अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल भंडार को अपने आधिपत्य में लेंगी।

