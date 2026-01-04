US को पता है,क्या करना है; ट्रंप मादुरो अभियान के बाद जेलेंस्की का पुतिन पर तंज

संक्षेप: वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जेलेंस्की का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर तानाशाहों से निपटने का यही तरीका है, तो फिर अमेरिका को पता है कि अब क्या करना है।

अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठा लेने के अभियान ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी है। इसी घटनाक्रम पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को परोक्ष रूप से पुतिन को हिरासत में लेने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तानाशाहों से इसी तरह से निपटा जा सकता है, तो फिर अमेरिका को पता है कि आगे क्या करना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का सीधा तात्पर्य था कि ट्रंप को पुतिन के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए।

जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका में ट्रंप विरोधी कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही पुतिन ने जेलेंस्की को उठा लिया? या फिर चीन ताइवान पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेता है, तब क्या होगा। दूसरी तरफ, रूस और चीन दोनों ही देशों ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग की है।

रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि हम अमेरिकी नेतृत्व से उनके रुख पर फिर से विचार करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा, "एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह से पकड़ना सही नहीं है। हम उन दोनों ही रिहाई का पुरजोर आग्रह करते हैं। हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच के मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने में मदद करने के लिए तैयार हैं।"

चीन के विदेश मंत्रालय ने मादुरो और उनकी पत्नी की तुरंत रिहाई की मांग की है। तमाम आग्रहों के बीच अमेरिका यह साफ कर चुका है कि मादुरो को अब अमेरिकी जेल में ही रहना होगा। उन दोनों के ऊपर नार्को आतंकवाद के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों को ही ब्रुकलिन की एक जेल में रखा गया है। न्यूयॉर्क अदालत में उनका मुकदमा शुरू होगा।