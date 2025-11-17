रूस के साथ मिलकर काम कर रहे; युद्ध के बीच इस मुद्दे पर बात कर रहे दोनों देश, जेलेंस्की ने बताया
संक्षेप: Russia Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान में युद्ध बंधियों के आदान-प्रदान को लेकर बात चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उम्मीद है कि जल्दी ही यूक्रेनवासी अपने घर लौट पाएंगे।
रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मुद्दे पर अब कम ही बात करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब रूस और यूक्रेन मिलकर कुछ हद तक माहौल को हल्का बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि उनका देश रूस के साथ कैदियों की अदला-बदली फिर शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिससे लगभग 1,200 यूक्रेनी कैदी वापस आ सकते हैं।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "हमें ...युद्धबंदियों के अदला-बदली शुरू किये जाने का भरोसा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में कई बैठकें एवं वार्ताएं हो रही हैं।”
गौरतलब है कि इस मुद्दे पर यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव ने एक दिन पहले वार्ता में प्रगति की घोषणा की थी। उमेरोव ने शनिवार को कहा था कि उन्होंने कैदियों का आदान-प्रदान पुनः शुरू करने के लिए तुर्कीए और संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में बात की जा रही है। दोनों देश इस्तांबुल की मध्यस्थता में 1,200 यूक्रेनवासियों को हिरा करने के लिए कैदियों के आदान-प्रदान के लिए सहमत हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से भले ही इस पर सहमति जता दी गई हो, लेकिन रूस की तरफ से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है।
आपको बता दें रूस और यूक्रेन दोनों ही इस्तांबुल समझौते 2022 के तहत कैदियों के आदान-प्रदान का सम्मान करते हैं। इसके तहत ही पिछले तीन सालों में दोनों देश हजारों सैनिकों का आदान-प्रदान कर चुके हैं।
यूक्रेन लगातार हो रहे रूसी हवाई हमलों से बचने के लिए जी-जान से प्रयास कर रहा है, जिसके कारण सर्दियों के शुरू होते ही समूचे यूक्रेन में बिजली गुल हो गई है। यूक्रेन की वायु सेना ने रविवार को बताया कि रूस ने रातभर में कुल 176 ड्रोन और एक मिसाइल दागी तथा यूक्रेनी सेना ने 139 ड्रोनों को मार गिराया या निष्क्रिय कर दिया। अग्रिम मोर्चे पर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के दक्षिणी जापोरिज्जिया क्षेत्र में दो बस्तियों पर कब्जा कर लिया है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
