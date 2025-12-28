Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Ukraine war update Trump Zelensky meeting in Florida Vladimir Putin open warning about peace proposal
यूक्रेन शांति के लिए नहीं माना तो... जेलेंस्की-ट्रंप की मीटिंग से पहले पुतिन की खुली चेतावनी

यूक्रेन शांति के लिए नहीं माना तो... जेलेंस्की-ट्रंप की मीटिंग से पहले पुतिन की खुली चेतावनी

संक्षेप:

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन ने कीव को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर नहीं मानता तो रूस विशेष सैन्य अभियानों के जरिए अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा।

Dec 28, 2025 09:44 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करवाने के लिए दुनियाभर के देश प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्ष इस तरह से उलझा हुआ है कि कई बार खत्म होता दिखता यह युद्ध फिर से आगे बढ़ने लगता है। इसी क्रम में रविवार को होने वाली ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि कीव इस संघर्ष को खत्म करने में कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कीव शांति वार्ता को स्वीकार नहीं करता, तो रूस अपने लक्ष्यों को बल प्रयोग के आधार पर हासिल करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन को खुले तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, "अगर कीव की सरकार इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना नहीं चाहती है, तो हम विशेष सैन्य अभियान के तहत अपने सामने रखे गए सभी लक्ष्यों को सैन्य तरीकों से पूरा करेंगे।" उन्होंने कहा, "हम इस मामले को गौर से देख रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से, कीव शासन के नेता इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में कोई जल्दी नहीं दिखा रहे हैं। मैंने एक साल पहले विदेश मंत्रालय में अपने भाषण के दौरान इस पर बात की थी।"

युद्ध की वर्तमान स्थिति के बारे में बता करते हुए पुतिन ने कहा, "हमारी सेनाएं संपर्क रेखा के पार हर जगह आगे बढ़ रही हैं, कुछ क्षेत्रों में तेज़ी से तो कुछ में धीमी गति से, लेकिन दुश्मन सभी क्षेत्रों में पीछे हट रहा है।’’

गौरतलब है कि पुतिन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में शांति प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए जबरदस्त हमले बोले। इसमें यूक्रेन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।

पुतिन के बयान के पहले जेलेंस्की ने भी यूक्रेन का बचाव करते हुए रूस के ऊपर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से किए जा रहे भीषण हमले यह दिखाते हैं कि मॉस्को इस युद्ध को खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखता है, जबकि कीव केवल शांति चाहता है।

क्यों उलझा मामला?

आपको बता दें फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के बाद से लगभग चार वर्षों से जारी लड़ाई को समाप्त कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापक राजनयिक प्रयास शुरू किया है, लेकिन वाशिंगटन के प्रयासों को मॉस्को और कीव की ओर से तीव्र रूप से परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ा है।

पुतिन चाहते हैं कि उनकी सेनाओं द्वारा कब्जाए गए चार प्रमुख क्षेत्रों के सभी इलाके, साथ ही 2014 में अवैध रूप से कब्जाए गए क्रीमिया प्रायद्वीप को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने यह भी मांग रखी है कि यूक्रेन पूर्वी यूक्रेन के उन क्षेत्रों से पीछे हट जाए जिन पर मॉस्को की सेनाओं ने अभी तक कब्जा नहीं किया है। कीव ने सार्वजनिक रूप से इन सभी मांगों को खारिज कर दिया है। क्रेमलिन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यूक्रेन पश्चिमी नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अपनी कोशिश को छोड़ दे।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Donald Trump International News Vladimir Putin अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।