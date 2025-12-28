यूक्रेन शांति के लिए नहीं माना तो... जेलेंस्की-ट्रंप की मीटिंग से पहले पुतिन की खुली चेतावनी

संक्षेप: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन ने कीव को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर नहीं मानता तो रूस विशेष सैन्य अभियानों के जरिए अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करवाने के लिए दुनियाभर के देश प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्ष इस तरह से उलझा हुआ है कि कई बार खत्म होता दिखता यह युद्ध फिर से आगे बढ़ने लगता है। इसी क्रम में रविवार को होने वाली ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि कीव इस संघर्ष को खत्म करने में कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कीव शांति वार्ता को स्वीकार नहीं करता, तो रूस अपने लक्ष्यों को बल प्रयोग के आधार पर हासिल करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन को खुले तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, "अगर कीव की सरकार इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना नहीं चाहती है, तो हम विशेष सैन्य अभियान के तहत अपने सामने रखे गए सभी लक्ष्यों को सैन्य तरीकों से पूरा करेंगे।" उन्होंने कहा, "हम इस मामले को गौर से देख रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से, कीव शासन के नेता इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में कोई जल्दी नहीं दिखा रहे हैं। मैंने एक साल पहले विदेश मंत्रालय में अपने भाषण के दौरान इस पर बात की थी।"

युद्ध की वर्तमान स्थिति के बारे में बता करते हुए पुतिन ने कहा, "हमारी सेनाएं संपर्क रेखा के पार हर जगह आगे बढ़ रही हैं, कुछ क्षेत्रों में तेज़ी से तो कुछ में धीमी गति से, लेकिन दुश्मन सभी क्षेत्रों में पीछे हट रहा है।’’

गौरतलब है कि पुतिन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में शांति प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए जबरदस्त हमले बोले। इसमें यूक्रेन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।

पुतिन के बयान के पहले जेलेंस्की ने भी यूक्रेन का बचाव करते हुए रूस के ऊपर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से किए जा रहे भीषण हमले यह दिखाते हैं कि मॉस्को इस युद्ध को खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखता है, जबकि कीव केवल शांति चाहता है।

क्यों उलझा मामला? आपको बता दें फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के बाद से लगभग चार वर्षों से जारी लड़ाई को समाप्त कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापक राजनयिक प्रयास शुरू किया है, लेकिन वाशिंगटन के प्रयासों को मॉस्को और कीव की ओर से तीव्र रूप से परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ा है।