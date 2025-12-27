ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात के पहले रूस ने बरपाया कहर, धुआँ-धुआँ हुआ कीव

संक्षेप: रूस और यू्क्रेन के बीच जारी युद्ध में मॉस्को की तरफ से एक बार फिर कीव पर कहर बरपाया गया है। मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए किया गया यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब ट्रंप और जेलेंस्की की जल्दी ही सीजफायर के लिए मुलाकात होने वाली है।

रूस और यूक्रेन का युद्ध निर्णायक मोड़ पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके यूक्रेनी समकक्ष के बीच युद्ध विराम के विषय पर जल्द ही फ्लोरिडा में चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स ने कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमकर कहर बरपाया है। रात भर हुए इन हमलों की वजह से कीव यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए।

कीव और आस पास के इलाकों में हुए धमाकों के बाद यूक्रेनी सेना ने भी बयान जारी किया। सेना ने टेलीग्राम एप पर बताया कि रूस की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। वायुसेना के अनुसार, रूसी ड्रोन राजधानी के साथ-साथ पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों को निशाना बना रहे थे। इसकी वजह से कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी रहा। दूसरी तरफ, रूस की ओर से अभी तक इन हमलों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इन हमलों से पहले यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को ट्रंप के साथ होने वाली अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा यह होगा कि लड़ाई के रुकने के बाद किस पक्ष के नियंत्रण में कौन सा इलाका रहेगा। ट्रंप ने भी इस मुलाकात को लेकर काफी उम्मीद जताई हैं। गौरतलब है कि 2022 में रूस के आक्रमण के साथ शुरू हुआ यह युद्ध अभी भी यूरोप की सांस अटकाए हुए है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है।