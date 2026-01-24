'पुतिन बातचीत के नहीं, बल्कि...'; UAE में शांति वार्ता से पहले क्यों भड़का यूक्रेन?
रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने के लिए आबूधाबी में इन दोनों देशों और अमेरिका के प्रतिनिधि बातचीत की मेज पर हैं। इससे पहले रूस ने शनिवार को यूक्रेन के दो बड़े शहरों पर एक तेज मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इस हमले लिए राष्ट्र्पति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया।
Russia Ukraine war update: रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार अपनी गति पकड़े हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में आबूधाबी में होने वाले शांति वार्ता से पहले यूक्रेन ने रूस पर तेज हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने शनिवार को पुतिन पर हमला बोलते हुए कहा कि रूस ने ऐसे समय में यूक्रेन पर तेज मिसाइल हमला किया है, जब आबूधाबी में बातचीत के लिए यूक्रेन, रूस और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है।
विदेश मंत्री आंद्रिय सिबीहा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा,"यह बर्बर हमला साबित करता है कि पुतिन की जगह किसी बातचीत की मेज पर नहीं बल्कि विशेष कोर्ट के कटघरे में है।"
आपको बता दें यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबूधाबी में होने वाली शांति वार्ता से ठीक पहले शनिवार तड़के रूस ने यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहरों कीव और खारकीव पर कई तेज हवाई हमले किए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन हमलों में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेनी वायुसेना ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि इन हमलों में 375 ड्रोन और 21 मिसाइलें दागी गई थीं। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए उसके ऊर्जा संसाधनों पर निशाना साधा था। इस हमले की वजह से राजधानी कीव के एक बड़े हिस्से की बिजली भी गुल हो गई थी।
आपको बता दें, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठाने के बाद से जेलेंस्की पुतिन के साथ भी वैसा ही सुलूक करने की मांग करते रहे हैं। मादुरो पर अमेरिकी ऐक्शन के तुरंत बाद ही उन्होंने कहा था कि अगर तानाशाहों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, तो फिर अमेरिका को पता है कि पुतिन के साथ क्या करना है। अभी हाल में ही उन्होंने एक बार फिर कहा था कि मादुरो न्यूयॉर्क कोर्ट में न्याय का सामना कर रहे हैं, लेकिन पुतिन अभी भी आजाद है।
आबूधाबी में होने वाली है शांति वार्ता
इससे पहले, आबूधाबी में होने वाली शांति वार्ता को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पहले दिन ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की सोचना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो रूस को यह दिखाना होगा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है।
यूक्रेन और रूस के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही इस बातचीत को लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव का बयान भी सामने आया था। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि रूस इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी मांग से पीछे नहीं हटा है। उन्होंने कहा कि हमने डोनबास क्षेत्र को सौंपने की अपनी मांग नहीं छोड़ी है। गौरतलब है कि डोनबास यूक्रेन के लिए बहुत ही जरूरी क्षेत्र है। इसमें औद्योगिक रूप से मजबूत दोनेत्स्क और लुहांस्क दोनों क्षेत्र शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।