रूसी हमले को लेकर नाटो चीफ को याद आए दादा-दादी, बताया कौन होगा रूस का अगला लक्ष्य

संक्षेप: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर नाटो चीफ मार्क रुटे ने यूरोपीय देशों को भविष्य के संभावित खतरों से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में रूस का अगला लक्ष्य नाटो सदस्य देश हो सकते हैं। ऐसे में हमें तैयार रहने की जरूरत है।

Russia Ukraine War Update: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नाटो की छत्र-छाया तले सुरक्षित महसूस कर रहा यूरोप ट्रंप के आने के बाद अपनी छतरी को हटते हुए महसूस कर रहा है। क्योंकि बातचीत के दौरान यूक्रेन के प्रति अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप का जैसा व्यवहार रहा है वह बड़ी मुश्किल से यूरोपीय देशों के गले उतरा। अब इस संघर्ष को लेकर नाटो चीफ मार्क रुटे की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने गठबंधन के यूरोपीय सहयोगियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि महाद्वीप में संभावित संघर्ष की संभावना बढ़ रही है और सभी देशों को अपनी सुरक्षा तैयारियां मजबूत करनी चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे रुटे ने कहा कि संघर्ष अब दरवाजे पर खड़ा हुआ है, रूस युद्ध को वापस यूरोप में ले आया है। उसका अगला लक्ष्य नाटो के सदस्य यूरोपीय देश हो सकते हैं। नाटो चीफ ने चेतावनी देते हुए कहा, "यह संघर्ष ठीक वैसा ही होगा, जैसा की हमारे दादा-दादी (दूसरा विश्व युद्ध), परदादा और परदादी (प्रथम विश्व युद्ध) ने अपनी पीढ़ी के दौरान झेला होगा।"

यूरोपीय देश खतरे को लेकर गंभीर नहीं: रुटे नाटो चीफ ने यूरोपीय देशों की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यूरोपीय देश इस खतरे को लेकर पर्याप्त गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, "कई यूरोपीय सहयोगी अभी भी रूस के खतरे को लेकर पर्याप्त गंभीरता महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे डर है कि बहुस से लोग चुपचाप आत्मसंतुष्ट हैं। बहुस से लोग इस खतरे की तात्कालिकता को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि युद्ध ज्यादा दूर नहीं है।