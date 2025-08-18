Russia Ukraine War Update Forget NATO and Crimea Donald Trump sharp message to Zelensky before the meeting नाटो और क्रीमिया भूल जाओ... बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप का जेलेंस्की को तीखा संदेश, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Ukraine War Update Forget NATO and Crimea Donald Trump sharp message to Zelensky before the meeting

नाटो और क्रीमिया भूल जाओ... बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप का जेलेंस्की को तीखा संदेश

Trump Zelensky meeting: वाइट हाउस में जेलेंस्की की मेजबानी करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें तीखा रियल्टी चेक दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें न तो क्रीमिया वापस मिलेगा और न ही नाटो की सदस्यता।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 09:41 AM
share Share
Follow Us on
नाटो और क्रीमिया भूल जाओ... बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप का जेलेंस्की को तीखा संदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की से मुलाकात के पहले उन्हें तीखा संदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध समाप्त करना होगा, अगर जेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते हैं, तो वह (जेलेंस्की) अपनी यह लड़ाई जारी रख सकते हैं। इतना ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि यूक्रेन को कुछ सच्चाई का सामना भी करना पड़ेगा। उन्हें न तो नॉटो की सदस्यता मिलेगी और न ही ओबामा का गंवाया हुआ क्रीमिया।

सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर किए पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, "यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगर चाहें तो रूस के साथ इस युद्ध को तत्काल प्रभाव से खत्म कर सकते हैं, और अगर वह इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं। लेकिन इतना याद रहे कि यह आखिर शुरू कैसे हुआ था। आपको ओबामा गंवाया गया क्रीमिया (12 साल पहले, बिना एक भी गोली चलाए) और इसके अलावा नाटो की सदस्यता भी नहीं मिलेगी। कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ ही घंटों बाद वाइट हाउस एक बार फिर से जेलेंस्की की मेजबानी करने के लिए तैयार है। उनकी यह बैठक पुतिन के साथ अलास्का में हुई मीटिंग के बाद तय हुई थी, जहां पर दोनों वैश्विक नेताओं ने कहा था कि काफी सारे मुद्दे सुलझ गए हैं लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि वह युद्ध विराम के बजाय सीधे शांति समझौते पर पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला जेलेंस्की को ही करना होगा।

पुतिन से बैठक के बाद ट्रंप का जेलेंस्की को फोन

वाइट हाउस के मुताबिक पुतिन से मीटिंग खत्म करने के तुरंत बाद ही ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन मिलाया और उनसे लंबी बात की। इसके बाद ट्रंप ने नाटो के दूसरे सदस्यों को भी अपनी बैठक के बारे में जानकारी दी। ट्रंप के फोन के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें वाशिंगटन बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी नेता के साथ अपनी बैठक और उनकी चर्चा के बारे में जानकारी दी। यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की ताकत इस मुद्दे पर बेहतर प्रभाव डाले।

यूक्रेन की त्रिपक्षीय बैठक पर सहमति

अलास्का में पुतिन से मीटिंग के पहले ट्रंप ने कहा था कि वह वहां पर शांति समझौता करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि दोनों दुश्मन देशों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए जा रहे हैं। बैठक के बाद ट्रंप ने जानकारी देते हुए बताया कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही मुझे उनकी बैठक में मध्यस्थ के रूप में चाहते हैं और मैं वहां जरूर रहूंगा। जेलेंस्की ने भी ट्रंप की इस बात का समर्थन करते हुए यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच में त्रिपक्षीय बातचीत पर अपनी सहमति जताई है।

पिछली बैठक का देखते हुए इस बार यूरोपियन नेता भी साथ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी समकक्ष के बीच पिछली बैठक को दुनिया दशकों तक याद रखेगी। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में सार्वजनिक तौर पर ऐसी तू-तू, मैं-मैं शायद ही कभी हुई हो। इसी चीज से बचने और पूरे यूरोप को एक साथ दिखाने के लिए जेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेताओं का एक डेलीगेशन भी वाइट हाउस जा रहा है।

जेलेंस्की के साथ वाइट हाउस जा रहे इन नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोंन, जर्मनी के चांसलर फेड्रिक मर्ज, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ऊर्सूला बेन डेयर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंटर स्टब और नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट्टे शामिल हैं।

Russia Russia Ukraine War Donald Trump अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।