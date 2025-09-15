लगा था आसान होगा, लेकिन... एक दिन में रूस-यूक्रेन खत्म दावा करने वाले ट्रंप ने मानी सच्चाई
Russia Ukraine war update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके यूक्रेनी जेलेंस्की और पुतिन के बीच में बहुत नफरत है। वह एक-दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। ट्रंप ने माना कि उन्हें लगा था कि इस युद्ध को खत्म कराना आसान होगा, लेकिन ऐसा है नहीं।
Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठने के पहले से ही दावा करते आ रहे हैं कि वह रूस और यूक्रेन के संघर्ष को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। हालांकि उनकी शपथ ग्रहण के लगभग 9 महीनों के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। अब ट्रंप भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इस युद्ध को रोकना इतना भी आसान नहीं है, जितना उन्होंने सोचा था। ट्रंप लगातार इस युद्ध को रुकवाने के लिए बातचीत कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।
इस मुद्दे को लेकर सोमवार को मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने स्वीकार किया कि यह युद्ध रुकवाना आसान नहीं है। ट्रंप ने कहा, "मैंने सात युद्ध रुकवाए हैं, मुझे लगा था कि यह मेरे लिए आसान होगा लेकिन यह एक कठिन युद्ध साबित हो रहा है।"
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन और रूस के समकक्षों के बीच में पैदा हुई नफरत का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, "जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बेतहाशा नफरत है... वह एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि सांस भी नहीं ले पाते हैं। वे एक-दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि लगभग बात ही नहीं कर पाते हैं। एक-दूसरे से बात करने में भी असमर्थ हैं।" इस मौके पर ट्रंप ने युद्ध में रूस के आक्रामक रुख का भी जिक्र किया। इससे उनके रूस के प्रति बदले व्यवहार का पता चलता है।
गौरतलब है कि सत्ता पर बैठे ट्रंप ने अभी तक सीधे तौर पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं की है। यहां तक की उनकी सरकार ने फरवरी में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने और मॉस्को के खिलाफ निंदा करने के प्रस्ताव को भी खारिज करने में पुतिन की मदद की थी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।