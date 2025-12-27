Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Ukraine War Update Ahead of Ukraine US Talks Russia shot down 111 Drones Threat over Moscow
यूक्रेन-अमेरिका बातचीत से पहले रूस ने मार गिराए 111 ड्रोन, मॉस्को के ऊपर भी मंडराया खतरा

यूक्रेन-अमेरिका बातचीत से पहले रूस ने मार गिराए 111 ड्रोन, मॉस्को के ऊपर भी मंडराया खतरा

संक्षेप:

वहीं, रूस ने भी पलटवार किया और यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला बोल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। राजधानी के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि बाद में शहर की ओर आ रहे 11 और ड्रोन को भी मार गिराया गया।

Dec 27, 2025 10:12 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्को
share Share
Follow Us on

Russia Ukraine War Update: यूक्रेन और अमेरिका के बीच वार्ता से ठीक एक दिन पहले मॉस्को और कीव के बीच एक बार फिर से जंग तेज हो गई। रूस ने यूक्रेन के 111 ड्रोन को मार गिराया। इस दौरान, राजधानी मॉस्को के ऊपर भी ड्रोन का खतरा मंडरा रहा था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने छह रूसी क्षेत्रों में तीन घंटे में 111 यूक्रेनी ड्रोन को रोका और नष्ट कर दिया, जिसमें मॉस्को के ऊपर आठ ड्रोन शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वहीं, रूस ने भी पलटवार किया और यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला बोल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। राजधानी के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि बाद में शहर की ओर आ रहे 11 और ड्रोन को भी मार गिराया गया। रूस के एविएशन वॉचडॉग रोसावियात्सिया ने कहा कि सुरक्षा कारणों से मॉस्को के वनुकोवो और शेरेमेत्येवो हवाई अड्डों पर हवाई क्षेत्र पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए शहर पर हमले से राजधानी कीव में घंटों तक विस्फोट होते रहे। हमला शनिवार तड़के शुरू हुआ और दिन निकलने तक जारी रहा। यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगभग चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में आगे की बातचीत के लिए रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की तैयारी कर रहे हैं।

जेलेंस्की ने शनिवार दोपहर को फ्लोरिडा जाने के दौरान रास्ते में एक विमान में संवाददाताओं से कहा कि वह प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलने के लिए रास्ते में कनाडा में रुकेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि वे दोनेत्स्क और जापोरिज्जिया क्षेत्रों में सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय मुद्दों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने किंजल हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सहित जमीन, हवा और समुद्र से लंबी दूरी के सटीक-निर्देशित हथियारों का उपयोग करके रात भर में बड़े पैमाने पर हमला किया। मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन की सेनाओं और सैन्य-औद्योगिक उद्यमों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा बुनियादी सुविधाओं को लक्षित किया।

मंत्रालय ने कहा कि यह हमला रूस में "नागरिक चीजों" पर यूक्रेन के हमलों के जवाब में हुआ। इससे पहले शनिवार को, मंत्रालय ने कहा कि उसकी हवाई सुरक्षा ने रात भर में क्रास्नोडार और अदिगिया के रूसी क्षेत्रों में सात यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों के दौरान पोलैंड ने लड़ाकू विमानों को तैनात किये और यूक्रेन की सीमा के पास ल्यूबेल्स्की और रेज़ज़ो में हवाई अड्डों को कई घंटों के लिए बंद कर दिया। यह जानकारी देश के सशस्त्र बल कमान ने ‘एक्स’ पर कहा। उसने कहा कि पोलैंड के हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वहीं नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पंसा ने कहा कि दोनों हवाई अड्डों ने परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। यह स्पष्ट नहीं था कि पोलैंड में अलर्ट का कारण क्या था, जब रूसी हमले कीव पर केंद्रित थे, जो सीमा से बहुत दूर है।

यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने 519 ड्रोन और 40 मिसाइल से यूक्रेन को निशाना बनाया। जेलेंस्की ने कहा कि मुख्य लक्ष्य कीव में ऊर्जा और असैन्य बुनियादी ढांचा था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कुछ जिलों में हमलों के कारण बिजली नहीं है। गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि हमले में 10 से अधिक आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने कहा कि ढही इमारतों के मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। कीव के शहर सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि हमले में घायल हुए व्यक्तियों में दो बच्चे भी शामिल हैं, जिसने कीव शहर के सात स्थानों को प्रभावित किया है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।