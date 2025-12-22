घोड़े पर सवार रूसी सैनिक को यूक्रेन ने कैसे बनाया निशाना, सामने आया खौफनाक VIDEO
यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में काफी हद तक ड्रोन पर निर्भर है। सैनिकों की कमी के बाद यूक्रेन ने निगरानी और हमलों के लिए मानवरहित ड्रोनों पर भरोसा बढ़ाया है। करीब 600 मील लंबे फ्रंट लाइन पर सर्विलांस ड्रोन लगातार नजर रख रहे हैं।
Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं। जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेनी शहरों पर हमला किया था, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। हालांकि यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों और पश्चिमी देशों के समर्थन के बल पर अब तक हार नहीं मानी है। इस युद्ध में एक और साथी ने यूक्रेन का साथ दिया है। यह साथी हैं ड्रोन। सैनिकों की होने के बावजूद यूक्रेन ड्रोन की मदद से रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी घुड़सवार को निशाना बनाने की तकनीक नजर आ रही है।
यूक्रेनी सेना ने इस वीडियो को टेलीग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं ऊपर से एक यूक्रेनी ड्रोन उनकी हर हरकत पर लगातार नजर रखे हुए है। एक रूसी सैनिक घोड़े पर भागता दिखाई देता है। तभी ड्रोन उसे लॉक कर लेता है। कुछ ही पलों बाद ड्रोन हमला करता है और भागने की कोशिश कर रहे सैनिक को निशाना बना लेता है।
वीडियो में आगे हमले से ठीक पहले एक और रूसी सैनिक भी घोड़े पर सवार नजर आता है। ड्रोन का हमला जारी रहता है और धमाके की ताकत इतनी होती है कि घोड़ा जमीन कर गिर जाता है और सैनिक जमीन पर जा गिरता है। कुछ सेकंड बाद घोड़ा उठकर भाग जाता है, जबकि सैनिक वहीं पीछे छूट जाता है।
गौरतलब है कि करीब 600 मील लंबे फ्रंट लाइन पर यूक्रेन में सर्विलांस ड्रोन लगातार नजर रख रहे हैं। जैसे ही रूसी सैनिक आगे बढ़ते हैं, पहले विस्फोटक ड्रोन भेजे जाते हैं और फिर बड़े ड्रोन ऊपर से बम गिराते हैं। पैदल सैनिकों का इस्तेमाल तभी होता है, जब कोई सैनिक इस हवाई जाल को पार कर लेता है।
