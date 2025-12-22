Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Ukraine War terrifying video emerged showing Ukraine targetting Russian soldier on horseback
घोड़े पर सवार रूसी सैनिक को यूक्रेन ने कैसे बनाया निशाना, सामने आया खौफनाक VIDEO

घोड़े पर सवार रूसी सैनिक को यूक्रेन ने कैसे बनाया निशाना, सामने आया खौफनाक VIDEO

संक्षेप:

यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में काफी हद तक ड्रोन पर निर्भर है। सैनिकों की कमी के बाद यूक्रेन ने निगरानी और हमलों के लिए मानवरहित ड्रोनों पर भरोसा बढ़ाया है। करीब 600 मील लंबे फ्रंट लाइन पर सर्विलांस ड्रोन लगातार नजर रख रहे हैं।

Dec 22, 2025 11:09 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं। जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेनी शहरों पर हमला किया था, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। हालांकि यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों और पश्चिमी देशों के समर्थन के बल पर अब तक हार नहीं मानी है। इस युद्ध में एक और साथी ने यूक्रेन का साथ दिया है। यह साथी हैं ड्रोन। सैनिकों की होने के बावजूद यूक्रेन ड्रोन की मदद से रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी घुड़सवार को निशाना बनाने की तकनीक नजर आ रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूक्रेनी सेना ने इस वीडियो को टेलीग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं ऊपर से एक यूक्रेनी ड्रोन उनकी हर हरकत पर लगातार नजर रखे हुए है। एक रूसी सैनिक घोड़े पर भागता दिखाई देता है। तभी ड्रोन उसे लॉक कर लेता है। कुछ ही पलों बाद ड्रोन हमला करता है और भागने की कोशिश कर रहे सैनिक को निशाना बना लेता है।

वीडियो में आगे हमले से ठीक पहले एक और रूसी सैनिक भी घोड़े पर सवार नजर आता है। ड्रोन का हमला जारी रहता है और धमाके की ताकत इतनी होती है कि घोड़ा जमीन कर गिर जाता है और सैनिक जमीन पर जा गिरता है। कुछ सेकंड बाद घोड़ा उठकर भाग जाता है, जबकि सैनिक वहीं पीछे छूट जाता है।

गौरतलब है कि करीब 600 मील लंबे फ्रंट लाइन पर यूक्रेन में सर्विलांस ड्रोन लगातार नजर रख रहे हैं। जैसे ही रूसी सैनिक आगे बढ़ते हैं, पहले विस्फोटक ड्रोन भेजे जाते हैं और फिर बड़े ड्रोन ऊपर से बम गिराते हैं। पैदल सैनिकों का इस्तेमाल तभी होता है, जब कोई सैनिक इस हवाई जाल को पार कर लेता है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।