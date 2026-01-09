Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Ukraine War Russia use Oreshnik ballistic missile against Ukraine avenging attack on putin house
पुतिन के घर हमले का रूस ने लिया बदला, यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल; सैंकड़ों ड्रोन भी बरसाए

पुतिन के घर हमले का रूस ने लिया बदला, यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल; सैंकड़ों ड्रोन भी बरसाए

संक्षेप:

रूस ने कहा है कि उसका यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए हमले का जवाब देने की कोशिश थी। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि पुतिन के घर पर हमला कर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की।

Jan 09, 2026 01:40 pm ISTJagriti Kumari रॉयटर्स
share Share
Follow Us on

Russia Ukraine War: रूस ने व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए कथित यूक्रेनी हमले का बदला ले लिया है। रूसी सेना ने शुक्रवार को बताया है कि उसने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में रात भर चले हमले में चार लोग मारे गए। वहीं कम से कम 22 घायल हो गए। इससे यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान होने की खबर भी सामने आई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में अपनी हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल दागी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह हमला बीते दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के प्रयास का जवाब था। रूस ने यह नहीं बताया कि ओरेश्निक मिसाइल कहां गिरी, लेकिन रूसी मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि मिसाइल से यूक्रेन के पश्चिमी लविव क्षेत्र में एक बड़े अंडरग्राउंड नेचुरल गैस स्टोरेज को निशाना बनाया था।

रूसी सेना ने यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकानों पर रात भर ड्रोन भी बरसाए हैं। यूक्रेन ने भी पुष्टि की है कि रूस ने उस पर 242 ड्रोनों और 36 मिसाइलों से हमला किया है। कीव शहर सैन्य प्रमुख तैमूर टकाचेंको ने बताया कि हमले में कीव के कई जिलों को निशाना बनाया गया।

ये भी पढ़ें:पुतिन के घर पर नहीं हुआ कोई हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने झुठला दिया रूस का दावा
ये भी पढ़ें:रूस-चीन के लिए दरवाजा खुला;वेनेजुएला ने ऐसा क्या कहा कि ट्रंप को लग जाएगी मिर्ची

वहीं देसन्यांस्की जिले में एक ड्रोन बहुमंजिला इमारत की छत पर जा गिरा। यहां एक अन्य रिहायशी इमारत की पहली दो मंजिला इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गईं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि हमले के बाद राजधानी के कई हिस्सों में पानी और बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है।

हवा से बातें करता है ओरेश्निक

रूस ने नवंबर 2024 में एक यूक्रेनी फैक्ट्री पर हमला करने के लिए पहली बार ओरेश्निक का टेस्ट किया था। रूसी भाषा में इसका मतलब हेजलनट का पेड़ है। पुतिन ने दावा किया है कि ओरेश्निक वॉरहेड की स्पीड मैक 10 तक पहुंच सकती है यह परमाणु हमले जितने विनाशकारी भी हो सकते हैं। बता दें कि ओरेश्निक खुद भी परमाणु हथियार दागने में सक्षम है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।