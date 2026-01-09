पुतिन के घर हमले का रूस ने लिया बदला, यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल; सैंकड़ों ड्रोन भी बरसाए

संक्षेप: रूस ने कहा है कि उसका यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए हमले का जवाब देने की कोशिश थी। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि पुतिन के घर पर हमला कर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की।

Russia Ukraine War: रूस ने व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए कथित यूक्रेनी हमले का बदला ले लिया है। रूसी सेना ने शुक्रवार को बताया है कि उसने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में रात भर चले हमले में चार लोग मारे गए। वहीं कम से कम 22 घायल हो गए। इससे यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान होने की खबर भी सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में अपनी हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल दागी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह हमला बीते दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के प्रयास का जवाब था। रूस ने यह नहीं बताया कि ओरेश्निक मिसाइल कहां गिरी, लेकिन रूसी मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि मिसाइल से यूक्रेन के पश्चिमी लविव क्षेत्र में एक बड़े अंडरग्राउंड नेचुरल गैस स्टोरेज को निशाना बनाया था।

रूसी सेना ने यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकानों पर रात भर ड्रोन भी बरसाए हैं। यूक्रेन ने भी पुष्टि की है कि रूस ने उस पर 242 ड्रोनों और 36 मिसाइलों से हमला किया है। कीव शहर सैन्य प्रमुख तैमूर टकाचेंको ने बताया कि हमले में कीव के कई जिलों को निशाना बनाया गया।

वहीं देसन्यांस्की जिले में एक ड्रोन बहुमंजिला इमारत की छत पर जा गिरा। यहां एक अन्य रिहायशी इमारत की पहली दो मंजिला इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गईं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि हमले के बाद राजधानी के कई हिस्सों में पानी और बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है।