Russia Ukraine war Robots on wheels will be used by Ukraine army to save soldiers सैनिकों की जान बचाने को यूक्रेन की खास पहल, खतरनाक मिशन में यूज करेगा रोबोट, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Ukraine war Robots on wheels will be used by Ukraine army to save soldiers

सैनिकों की जान बचाने को यूक्रेन की खास पहल, खतरनाक मिशन में यूज करेगा रोबोट

रूसी ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेनी सैनिक तेजी से काम करने और रिमोट से चलने वाले बख्तरबंद वाहनों का रुख कर रहे हैं। यह बख्तरबंद वाहन अनेक काम कर सकते हैं और जानलेवा मिशनों के दौरान सैनिकों की जान बचा सकते हैं।

Deepak भाषा, दोनेत्स्क (यूक्रेन)Mon, 22 Sep 2025 10:39 PM
share Share
Follow Us on
सैनिकों की जान बचाने को यूक्रेन की खास पहल, खतरनाक मिशन में यूज करेगा रोबोट

रूसी ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेनी सैनिक तेजी से काम करने और रिमोट से चलने वाले बख्तरबंद वाहनों का रुख कर रहे हैं। यह बख्तरबंद वाहन अनेक काम कर सकते हैं और जानलेवा मिशनों के दौरान सैनिकों की जान बचा सकते हैं। यूक्रेनी सेना खास तौर पर रोबोट का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि साढ़े तीन साल से भी अधिक समय से जारी युद्ध में वह सैनिकों की कमी का सामना कर रही है। ये वाहन छोटे टैंकों जैसे दिखते हैं और रसद पहुंचा सकते हैं, बारूदी सुरंग हटा सकते हैं और घायलों या मृतकों को निकाल सकते हैं। इन रोबोट को ‘रोबोट ऑन व्हील्स’ कहा जाता है।

बीसवीं ल्यूब्रट ब्रिगेड की पलटन के कमांडर ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा कि यह रोबोट पूरी तरह से सैनिकों की जगह नहीं ले सकता। रोबोटिक वाहन ज्यादातर यूक्रेनी कंपनियां बनाती हैं और उनकी लागत उनके आकार व क्षमताओं के आधार पर लगभग 1,000 डॉलर से लेकर 64,000 डॉलर तक होती है। हालांकि, ये वाहन 1,000 किलोमीटर की अग्रिम पंक्ति में यूक्रेनी सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, लेकिन युद्ध के लिए ऐसे वाहन नए नहीं हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने एक रिमोट से चलने वाले लघु टैंक का इस्तेमाल किया था, जिसे गोलियथ कहा जाता था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के फेलो बेन बैरी के अनुसार, हाल के दशकों में, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और चीन ने युद्ध इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक संस्करण विकसित किए हैं।

Russia Ukraine War World News In Hindi Russia Ukraine Tension

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।