रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने की दहलीज पर; ट्रंप टीम का दावा- समझौते के बहुत करीब

रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निवर्तमान यूक्रेन विशेष दूत कीथ केलॉग ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौता अब 'वाकई बहुत करीब' आ गया है। केलॉग के मुताबिक, अभी सिर्फ दो बड़े अनसुलझे मुद्दे बाकी हैं, जो दोनों क्षेत्रीय हैं। पहा डोनबास का भविष्य और यूरोप के सबसे बड़े जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का भविष्य (जो फिलहाल रूस के कब्जे में है)। उन्होंने कहा कि अगर हम इन दो मुद्दों को सुलझा लें, तो मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सारी चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। हम सचमुच उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम वाकई बहुत-बहुत करीब हैं।

गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिका का 28 प्वाइंट्स वाला शुरुआती शांति प्रस्ताव लीक हो गया था, जिससे यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारियों में भारी बेचैनी फैल गई थी। उनका कहना था कि यह ड्राफ्ट मॉस्को की मुख्य मांगों ( नाटो में यूक्रेन की सदस्यता पर पूरी रोक, यूक्रेन के लगभग पांचवें हिस्से पर रूसी कब्जे को मान्यता और यूक्रेनी सेना के आकार व हथियारों पर सख्त पाबंदी) के आगे लगभग पूरी तरह झुक गया है।

क्रेमलिन के अनुसार अब यह प्रस्ताव 27 प्वाइंट्स का रह गया है और चार अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है; अभी तक इसकी सटीक सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई है। लीक हुए शुरुआती अमेरिकी मसौदे के अनुसार, जापोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट (जिसके सभी रिएक्टर अभी बंद हैं) को IAEA की निगरानी में दोबारा चालू किया जाएगा और वहां पैदा होने वाली बिजली को रूस और यूक्रेन के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा।