रूस के गैस प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, लगी आग; मॉस्को में हाई अलर्ट

संक्षेप: रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि उसके हवाई रक्षा दलों ने रातभर में यूक्रेन की ओर से दागे गए 45 ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जिनमें से एक ओरेनबर्ग क्षेत्र में गिराया गया, जबकि कुल 23 ड्रोन पड़ोसी समारा और सारातोव क्षेत्रों में ध्वस्त किए गए।

रूस-यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने शनिवा-रविवार की रात रूस के ओरेंबर्ग इलाके में स्थित वैश्विक स्तर पर सबसे विशाल गैस प्रसंस्करण इकाई पर ड्रोन से हमला बोला। इस कारण संयंत्र की एक वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। स्थानीय गवर्नर येवगेनी सोलंटसेव ने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस घटना की आधिकारिक पुष्टि की। उनके अनुसार, हमले के कारण संयंत्र को सीमित नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी कर्मचारी चोटिल नहीं हुआ। आपातकालीन टीम आग पर काबू पाने के प्रयासरत हैं और परिस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

बता दें कि यह दुनिया की सबसे विशाल उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाइयों में से एक का हिस्सा है, जिसकी सालाना क्षमता 45 अरब घन मीटर है। सोलंटसेव ने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि उसके हवाई रक्षा दलों ने रातभर में यूक्रेन की ओर से दागे गए 45 ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जिनमें से एक ओरेनबर्ग क्षेत्र में गिराया गया, जबकि कुल 23 ड्रोन पड़ोसी समारा और सारातोव क्षेत्रों में ध्वस्त किए गए।

बताया जा रहा है कि यह घटना यूक्रेन की उस रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिसमें अगस्त माह से रूस की तेल शोधन इकाइयों और ऊर्जा स्थलों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रूस की पेट्रोल सप्लाई में बाधा डालना और मॉस्को की सैन्य वित्तीय सहायता को कमजोर करना है। इस माह के शुरू में भी ओरस्क नगर की ओरस्कनेफ्टेऑर्गसिंथेज पेट्रोलियम रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया था।

