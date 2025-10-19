Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Ukraine War latest update Ukrainian drone attack fire to major Russian gas plant
रूस के गैस प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, लगी आग; मॉस्को में हाई अलर्ट

रूस के गैस प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, लगी आग; मॉस्को में हाई अलर्ट

संक्षेप: रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि उसके हवाई रक्षा दलों ने रातभर में यूक्रेन की ओर से दागे गए 45 ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जिनमें से एक ओरेनबर्ग क्षेत्र में गिराया गया, जबकि कुल 23 ड्रोन पड़ोसी समारा और सारातोव क्षेत्रों में ध्वस्त किए गए।

Sun, 19 Oct 2025 05:13 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस-यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने शनिवा-रविवार की रात रूस के ओरेंबर्ग इलाके में स्थित वैश्विक स्तर पर सबसे विशाल गैस प्रसंस्करण इकाई पर ड्रोन से हमला बोला। इस कारण संयंत्र की एक वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। स्थानीय गवर्नर येवगेनी सोलंटसेव ने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस घटना की आधिकारिक पुष्टि की। उनके अनुसार, हमले के कारण संयंत्र को सीमित नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी कर्मचारी चोटिल नहीं हुआ। आपातकालीन टीम आग पर काबू पाने के प्रयासरत हैं और परिस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

बता दें कि यह दुनिया की सबसे विशाल उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाइयों में से एक का हिस्सा है, जिसकी सालाना क्षमता 45 अरब घन मीटर है। सोलंटसेव ने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि उसके हवाई रक्षा दलों ने रातभर में यूक्रेन की ओर से दागे गए 45 ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जिनमें से एक ओरेनबर्ग क्षेत्र में गिराया गया, जबकि कुल 23 ड्रोन पड़ोसी समारा और सारातोव क्षेत्रों में ध्वस्त किए गए।

बताया जा रहा है कि यह घटना यूक्रेन की उस रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिसमें अगस्त माह से रूस की तेल शोधन इकाइयों और ऊर्जा स्थलों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रूस की पेट्रोल सप्लाई में बाधा डालना और मॉस्को की सैन्य वित्तीय सहायता को कमजोर करना है। इस माह के शुरू में भी ओरस्क नगर की ओरस्कनेफ्टेऑर्गसिंथेज पेट्रोलियम रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया था।

हमले के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि उसके हवाई रक्षा दलों ने रातभर में यूक्रेन की ओर से दागे गए 45 ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जिनमें से एक ओरेनबर्ग क्षेत्र में गिराया गया, जबकि कुल 23 ड्रोन पड़ोसी समारा और सारातोव क्षेत्रों में ध्वस्त किए गए।

हालांकि अभी तक यूक्रेन की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, हालांकि इस कदम को रूस के ताजा आक्रमणों का प्रत्युत्तर माना जा रहा है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Russia Ukraine War International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।