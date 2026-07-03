रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, कीव में भीषण तबाही; 27 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपना आयरलैंड का दौरा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा है। आते ही जेलेंस्की ने अपने सहयोगियों के प्रति नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर पश्चिमी देशों ने उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम दिए होते तो इतनी तबाही नहीं होगी।

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुई जंग भले ही थम गई हो, लेकिन यूरेशिया में एक जंग बीते 4 सालों से जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों का जीवन प्रभावित हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बाद भी दोनों देशों के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अब रूस ने आग और भड़काते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा अटैक है। इससे पूरे कीव में भारी तबाही मची है और कम से कम 27 लोग मारे गए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने कीव पर गुरुवार तड़के यह हमला किया। इस दौरान सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार, रूस ने रातभर में करीब 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे। पूरी रात कीव के कई इलाकों में लगातार धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए बम शेल्टरों और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में भागते दिखे। वहीं पूरा शहर काले धुएं की जद में आ गया।

यूक्रेनी अधिकारियों ने 27 मौतों की पुष्टि की है। कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने बताया है कि अस्पताल में भर्ती एक घायल व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान अभी भी जारी है और मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। दर्जनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक हमले में शहर की करीब 130 बिल्डिंग भी तबाह हो गईं।

विदेश दौरा छोड़कर लौटे जेलेंस्की हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को अपना आयरलैंड दौरा छोड़कर लौटना पड़ा है। उन्होंने लौटते ही हमले में प्रभावित कुछ जगहों का दौरा भी किया है। इस दौरान जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों के प्रति नाराजगी जताई। जेलेंस्की ने कहा कि अगर वादे के मुताबिक पश्चिमी देश समय पर एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध करा देते, तो तबाही कुछ कम होती। उन्होंने कहा, “अगर हमारे सहयोगी अपने वादों के मुताबिक समय पर वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध करा देते, तो शायद आज हम कई लोगों की जान बचा सकते थे। हम उनसे कोई एक्स्ट्रा मदद नहीं मांग रहे। पर कम से कम वो दिया जाए जिसका वादा किया था।”