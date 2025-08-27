यूक्रेन पर ही लगा दूंगा प्रतिबंध… खिसियाए ट्रंप अब जेलेंस्की पर निकाल रहे गुस्सा, आर्थिक जंग की धमकी

Russia-Ukarine War: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द जंग पर कोई समाधान नहीं निकला तो वे यूक्रेन पर भी कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जेलेंस्की भी मासूम नहीं हैं।

यूक्रेन जंग में सुलह कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे तरीके विफल होते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में हुई बैठक के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अब खिसियाए ट्रंप ने यूक्रेन को धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द कोई हल नहीं निकला तो वह यूक्रेन पर भी कड़े प्रतिबंध और टैरिफ लगा देंगे।

मंगलवार को वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध हमेशा दो पक्षों के बीच होता है और एक अकेले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भी निर्दोष और मासूम नहीं हैं। ट्रंप ने कहा, "हजारों लोग ज्यादातर युवा, हर हफ्ते मर रहे हैं। अगर मैं उन्हें बचा सकता हूं तो प्रतिबंध लगाकर। सिर्फ अपने तरीके से।" उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध रूस और यूक्रेन को बहुत मंहगा पड़ेगा।

आर्थिक युद्ध की धमकी इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर जंग को खत्म नहीं किया गया तो आर्थिक युद्ध शुरू हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर संघर्ष जारी रहा, तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने कैबिनेट सदस्यों के साथ एक बैठक में कहा, “यह विश्व युद्ध नहीं होगा, बल्कि यह एक आर्थिक युद्ध होगा और आर्थिक युद्ध बहुत बुरा होगा। यह रूस के लिए भी बुरा होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता।”