Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Ukraine War Donald Trump says Ukraine did not target Putin residence in drone strike
पुतिन के घर पर नहीं हुआ कोई हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने झुठला दिया रूस का दावा; क्या बोले?

पुतिन के घर पर नहीं हुआ कोई हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने झुठला दिया रूस का दावा; क्या बोले?

संक्षेप:

रूस के विदेश मंत्री ने सबसे पहले यह दावा किया था कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक कर दिया है। इस दावे के बाद दुनिया भर में हमले की निंदा की गई। भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिंता जताई थी।

Jan 05, 2026 10:05 am ISTJagriti Kumari एपी
share Share
Follow Us on

Russia Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के उस दावे को झुठला दिया है जिसमें यह कहा गया था कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर अटैक कर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था। वहीं इस सवाल पर कि ट्रंप ने तब इस कथित हमले को लेकर निराशा जताई थी, ट्रंप ने कहा कि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ट्रंप पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यूक्रेन ने पिछले हफ्ते ड्रोन हमले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को निशाना नहीं बनाया था। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के घर के पास कुछ हुआ था लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि रूसी राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाया गया था। ट्रंप ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि वह हमला हुआ था। हमें नहीं लगता कि ऐसा हुआ, हमने इसकी जांच कर ली है।”

गौरतलब है कि इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले सप्ताह एक बयानe कहा था कि यूक्रेन ने उत्तर पश्चिमी नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के सरकारी आवास पर कई ड्रोनों से हमला किया है। उन्होंने कहा था कि रूसी रक्षा प्रणालियों ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इस दौरान लावरोव ने दोनों देशों के बीच जारी युद्ध समाप्त कराने के लिए हो रही बातचीत के दौरान हमला करने के लिए कीव की तीखी आलोचना की थी।

रूस के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कई देशों ने यूक्रेन की आलोचना करते हुए की चिंताएं जाहिर की थी। वहीं ट्रंप ने शुरुआत में रूस के आरोपों को सही माना था और इस पर चिंता व्यक्त की थी। बीते सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा था कि उनकी रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई है और वह इस मामले को लेकर ‘बेहद नाराज’ हैं।

हालांकि बुधवार को ट्रंप रूस के दावे से असहमत नजर आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ के एक संपादकीय का लिंक शेयर किया था, जिसमें रूसी आरोपों पर संदेह जताया गया था। संपादकीय में पुतिन पर तीखा हमला करते हुए ‘झूठ एवं नफरत’ फैलाने का आरोप लगाया गया था। वहीं इसमें यह भी कहा गया था कि यह दावा ऐसे समय में किया गया है, जब ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त करने के लिए दोनों पक्ष किसी समझौते के बेहद करीब हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।