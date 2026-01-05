पुतिन के घर पर नहीं हुआ कोई हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने झुठला दिया रूस का दावा; क्या बोले?

संक्षेप: रूस के विदेश मंत्री ने सबसे पहले यह दावा किया था कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक कर दिया है। इस दावे के बाद दुनिया भर में हमले की निंदा की गई। भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिंता जताई थी।

Russia Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के उस दावे को झुठला दिया है जिसमें यह कहा गया था कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर अटैक कर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था। वहीं इस सवाल पर कि ट्रंप ने तब इस कथित हमले को लेकर निराशा जताई थी, ट्रंप ने कहा कि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ट्रंप पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यूक्रेन ने पिछले हफ्ते ड्रोन हमले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को निशाना नहीं बनाया था। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के घर के पास कुछ हुआ था लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि रूसी राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाया गया था। ट्रंप ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि वह हमला हुआ था। हमें नहीं लगता कि ऐसा हुआ, हमने इसकी जांच कर ली है।”

गौरतलब है कि इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले सप्ताह एक बयानe कहा था कि यूक्रेन ने उत्तर पश्चिमी नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के सरकारी आवास पर कई ड्रोनों से हमला किया है। उन्होंने कहा था कि रूसी रक्षा प्रणालियों ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इस दौरान लावरोव ने दोनों देशों के बीच जारी युद्ध समाप्त कराने के लिए हो रही बातचीत के दौरान हमला करने के लिए कीव की तीखी आलोचना की थी।

रूस के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कई देशों ने यूक्रेन की आलोचना करते हुए की चिंताएं जाहिर की थी। वहीं ट्रंप ने शुरुआत में रूस के आरोपों को सही माना था और इस पर चिंता व्यक्त की थी। बीते सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा था कि उनकी रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई है और वह इस मामले को लेकर ‘बेहद नाराज’ हैं।