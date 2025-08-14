पुतिन से यूक्रेन में आम जनता पर हमले बंद करने के लिए कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप बोले- नहीं...

Russia Ukraine war: ट्रंप ने कहा कि वह पहले ही पुतिन से यह बात कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी वह लगातार नर्सिंग होम और अपार्टमेंट्स को निशाना बनाते हैं, इसलिए अलास्का मीटिंग के दौरान वह आम जनता पर हमले रोकने की बात नहीं करेंगे।

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल यानी 15 अगस्त को अपने रूसी समकक्ष पुतिन से मिलने वाले हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए मिल रहे दोनों नेताओं की इस बैठक के पहले कई तरह की बातें चल रही हैं। पुतिन की तरफ से ज्यादा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक के बारे में बहुत सारी बातें सामने रखी हैं।

इस बहुप्रतिक्षित मीटिंग के पहले जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह पुतिन से यूक्रेन में आम नागरिकों पर हमला करने के लिए मना करेंगे? इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नहीं, वह ऐसा नहीं कहेंगे। ट्रंप ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, "मैं आपको बता दूं कि हमारी इस बारे में बात हुई है... कई बार बात हुई है और बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन इसके बाद जब मैं अपने घर जाता हूं तो देखता हूं कि रूसी सेना ने फिर से किसी नर्सिंग होम या अपार्टमेंट पर हमला किया है और लोग सड़कों पर मरे पड़े हुए हैं। इसलिए मैं उनसे इस बारे में बात नहीं करूंगा।"

ट्रंप ने आगे कहा, "मैं इस युद्ध को खत्म करना चाहता हूं, यह बाइडन की लड़ाई है.. मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। मैं इसे खत्म करके बहुत गर्व महसूस करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने पिछले कुछ समय में कई लड़ाइयों को रुकवाया है।"