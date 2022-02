कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के पहले दौर की घोषणा की है।

Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced a first round of economic sanctions on Russia a day after Moscow recognised the Ukraine separatist regions of Donetsk and Luhansk as independent: Reuters pic.twitter.com/cTa8gEkIRS