अमेरिका की एक निजी कंपनी ने सैटलाइट तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया है कि यूक्रेन में काफी हद तक रूस का कब्जा हो गया है। तस्वीरें शेयर करते हुए एजेंसी का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के नोवाकाखोवका में नीपर नदी के पास स्थित जल विद्युत संयंत्र के पास अपनी सेना को जमा किया है।

Satellite imagery taken on Saturday showed Russian ground forces assembled in Nova Kakhovka, Ukraine, at and near the Kakhovka hydroelectric power plant on the Dnieper River, a private US company said: Reuters pic.twitter.com/8eTHKGNzAg