आतंकवादी हमला… पुतिन के घर पर अटैक से आग-बबूला हुआ रूस, पटरी से उतर जाएगी शांति वार्ता?

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को दावा किया है कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश की थी। रूस ने चेतावनी दी है कि इसके बाद अब शांति वार्ता में स्थितियां बदल जाएंगी।

Dec 30, 2025 07:11 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमले से रूस तिलमिला उठा है। रूस ने यूक्रेन पर पुतिन को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए इस घटना को आतंकवादी हमला करार दिया है। रूस ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि यूक्रेन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर यह आरोप ऐसे समय में लगाए हैं जब अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही शांति वार्ता में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति की खबरें सामने आई थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की थी कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्षविराम अब नजदीक है। इससे करीब 4 सालों से जारी युद्ध के खत्म होने की उम्मीदें जगी थीं। हालांकि रूस के इन आरोपों के बाद यह उम्मीद एक बार फिर डगमगा रही है।

क्रेमलिन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यूक्रेन के इस हमले के बाद अब शांति वार्ता में रूस की स्थिति और मजबूत होगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि यह ड्रोन हमला ना सिर्फ पुतिन के खिलाफ था, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शांति वार्ता कराने के प्रयासों के खिलाफ भी था। पेसकोव ने पत्रकारों से कहा, "यह आतंकवादी कार्रवाई बातचीत की प्रक्रिया को खत्म करने के उद्देश्य से की गई है।"

बातचीत जारी रखेगा रूस

हालांकि रूसी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमले के बावजूद रूस बातचीत से पीछे नहीं हटेगा। पेसकोव ने कहा, “रूस बातचीत की प्रक्रिया से पीछे नहीं हट रहा है। हम मुख्य रूप से अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेंगे।” वहीं पेसकोव ने यूक्रेन द्वारा इस हमले से इनकार किए जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "हम देखते हैं कि जेलेंस्की खुद इसका खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं और कई पश्चिमी मीडिया, कीव के साथ मिलकर, यह नैरेटिव फैलाना शुरू कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। यह पूरी तरह से पागलपन है।"

पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला

इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को दावा किया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के घर को निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश की। इसे आतंकवादी हमला बताते हुए, रूसी नेता ने दावा किया कि यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर की रात राष्ट्रपति के आवास पर 91 लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए थे। लावरोव ने कथित ड्रोन हमले को शांति प्रयासों को पटरी से उतारने का प्रयास बताया। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी सेना ने भी जवाबी हमलों के लिए लक्ष्य चुन लिए हैं।

यूक्रेन ने खारिज किया दावा

इस बीच यूक्रेन ने रूस के आरोपों को खारिज किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि रूस ट्रंप की टीम के साथ उनके साझा कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने के लिए इस तरह के बयानों का इस्तेमाल कर रहा है।

