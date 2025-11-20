अमेरिका का नया शांति प्रस्ताव यूक्रेन को नहीं आएगा रास, डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रपोजल में क्या-क्या?

Hindustan Hindi News
संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित यूक्रेन शांति प्लान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस प्लान के तहत यूक्रेन को अपना एक अहम इलाका रूस को सौंपना होगा।

Thu, 20 Nov 2025 02:42 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
Russia Ukraine War News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी मशक्कत के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग रुकवाने में नाकामयाब रहे हैं। अब अमेरिका एक बार फिर नए सिरे से इस कार्य में जुट गया है और हाल ही में रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन और रूसी अधिकारियों के द्वारा तैयार एक प्रस्तावित शांति योजना ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स में ट्रंप कि इस नई योजना को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके तहत यक्रेन को अपने बड़े इलाके को रूस को सौंपना होगा। यूक्रेन को पूरा डोनबास का इलाका खाली करना होगा और यूक्रेनी सेना को आधा करने की बात शामिल है। हालांकि यह प्लान अभी शुरुआती रूप में है, लेकिन यह तय है कि इसकी कई शर्तें यूक्रेन को रास नहीं आएंगी।

फाइनेंशल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लान को तैयार करने वालों में रूस के वेल्थ फंड के प्रमुख और पुतिन के करीबी दिमित्रिएव भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस हफ्ते ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ ने यूक्रेन के सामने इस प्रस्ताव को पेश किया है। विटकॉफ ने मियामी में यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव और पूर्व रक्षा मंत्री रुसतम उमेरोव से मुलाकात कर 28 पॉइंट्स वाले इस प्लान पर चर्चा की है।

ट्रंप के नए प्रस्ताव में क्या?

प्रस्तावित शांति प्रस्ताव के मुताबिक यूक्रेन को अपनी सेना की क्षमता आधी करनी होगी और कई अहम हथियार छोड़ने होंगे। इसके साथ ही पश्चिमी देशों से मिलने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें बंद हो जाएंगे। योजना में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन की जमीन पर किसी भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए।

क्रीमिया को मान्यता देगा अमेरिका!

इस प्लान में यूक्रेन से रूसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थानीय शाखा को आधिकारिक मान्यता देने की मांग भी शामिल है। दूसरी ओर इस प्लान के तहत अमेरिका और अन्य देश क्रीमिया और डोनबास को कानूनी तौर पर रूस के हिस्से के रूप में मान सकते हैं, हालांकि यूक्रेन पर ऐसा करने का दबाव नहीं होगा। बता दें कि रूस ने 2014 में क्रीमिया को सैन्य कब्जे के बाद जनमत-संग्रह के बाद अपने साथ मिला लिया था।

क्या बोला यूकेन?

जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि यह योजना “रूस की मैक्सिमलिस्ट मांगों” जैसी है और जब तक इसे बड़े पैमाने पर नहीं बदला जाता, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच करीब 3 सालों से जंग जारी है और उनके बीच किसी भी समझौते के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

