अब जेलेंस्की के ऊपर है... अलास्का में पुतिन से 10/10 मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप

Russia Ukraine war update: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी समकक्ष के साथ हुई बैठक को 10/10 बताया। उन्होंने कहा कि अब इसे और सफल बनाने की जिम्मेदारी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ में है।

Trump-Putin Alaska Meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में अपने रूसी समकक्ष के साथ हुई बैठक को बहुत फलदायी बताया है। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि अब अलास्का शिखर सम्मेलन को और भी सफल बनाने और तीन साल से चल रहे रूसी आक्रमण को रोकने के लिए एक समझौता करने की जिम्मेदारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के ऊपर है।

रूसी समकक्ष के साथ वार्ता करने के बाद फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने बैठक को 10/10 बताया। उन्होंने कहा, "अब यह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर है कि वे इसे पूरा करें और मैं यह भी कहूँगा कि यूरोपीय देशों को भी इसमें थोड़ा सा शामिल होना होगा, लेकिन यह ज्यादातर राष्ट्रपति जेलेंस्की पर ही निर्भर है।"

ट्रंप ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, "मीटिंग के बाद ज्यादातर मुद्दे हल हो चुके हैं। अभी भी एक-दो महत्वपूर्ण मुद्दे बचे हुए हैं.. उन पर भी सहमति बन सकती है। हालांकि इस पर सहमति बनाना या न बनाना पूरी तरह से राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निर्भर है और मैं यही कहूंगा कि यूरोपीय देशों को भी इसमें शामिल होना होगा... लेकिन ज्यादातर यह राष्ट्रपति जेलेंस्की पर ही निर्भर करेगा।"

पुतिन से मीटिंग के पहले ट्रंप ने कहा था कि वह वहां पर यूक्रेन की तरफ से बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि दोनों नेताओं को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए जा रहे हैं। बैठक के बाद भी उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि वह पुतिन और जेलेंस्की के बीच एक बैठक कराने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "वह दोनों चाहते हैं कि मैं भी वहां रहूं... और मैं वहां रहूंगा.. आपको इसे पूरा देखना होगा। अगर हम मिलकर इस मुद्दे को सुलझा लेते हैं तो वाकई में यह एक बड़ा दिन होगा क्योंकि हम बहुत सारी जानें बचा लेंगे।

ट्रंप ने के बाद रूसी राष्ट्रपति ने भी इस मीटिंग को सफल बताया। हालांकि उन्होंने यूक्रेन और यूरोपीय देशों को चेतावनी भी दी कि वह इसमें कोई बाधा न डालें या उकसावे की कोई कार्रवाई न करें। पुतिन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि हमारे बीच जो सहमति बनी है वह यूक्रेन में शांति का मार्ग कायम करवाएगी। यहां पर पुतिन ने ट्रंप को खुश करने की भी कोशिश की। पूर्व केजीबी एजेंट ने ट्रंप की बात को दोहराते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप से सहतम हैं कि अगर 2022 में बाइडन की जगह यह राष्ट्रपति होते तो यह जंग कभी होती ही नहीं।