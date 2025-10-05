50 से अधिक मिसाइल... 500 ड्रोन, रूस ने यूक्रेन पर फिर मचाया कहर; 5 की मौत

ल्वीव शहर पर ड्रोन व मिसाइल हमलों में पांच लोगों की मौत हो गई। एजेंसी ने बताया कि कम से कम चार अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। ल्वीव के मेयर एंड्री सदोवी ने कहा कि इन हमलों से रविवार भोर में शहर के दो इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई और सार्वजनिक यातायात कुछ समय के लिए रुक गई।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब भयावह स्थिति में पहुंच गई है। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइलों और बमों की बौछार कर दी, जिसमें कम से कम पांच नागरिकों की जान चली गई। अधिकारियों के मुताबिक, यह एक व्यापक हमला था, जिसमें नागरिक सुविधाओं को प्रमुख रूप से निशाना बनाया गया। रविवार सुबह राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जानकारी दी कि मॉस्को ने यूक्रेन के नौ अलग-अलग क्षेत्रों में 50 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 500 ड्रोन लॉन्च किए।

क्षेत्रीय अधिकारियों और यूक्रेन की आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, ल्वीव शहर पर ड्रोन व मिसाइल हमलों में पांच लोगों की मौत हो गई। एजेंसी ने बताया कि कम से कम चार अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। ल्वीव के मेयर एंड्री सदोवी ने कहा कि इन हमलों से रविवार भोर में शहर के दो इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई और सार्वजनिक यातायात कुछ समय के लिए रुक गई। उन्होंने आगे बताया कि हमलों की वजह से ल्वीव के उपनगरीय क्षेत्र में एक औद्योगिक परिसर में आग लग गई। दक्षिणी शहर जपोरिज्जिया के गवर्नर इवान फेडोरोव ने सूचना दी कि रात के हवाई हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 16 साल की एक लड़की समेत नौ अन्य लोग जख्मी हो गए।

रूसी हमले में यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर 30 से अधिक लोग घायल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि उत्तर-पूर्वी यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर रूसी ड्रोन हमले से कम से कम 30 लोग घायल हो गए। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि शुरुआती खबरों से पता चलता है कि सुमी क्षेत्र के शोस्तका शहर में हमले वाली जगह पर ट्रेन स्टाफ और यात्री मौजूद थे। उन्होंने उल्लेख किया कि बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और घायलों की सहायता शुरू हो गई है। अभी घायलों की पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है। जेलेंस्की ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें क्षतिग्रस्त ट्रेन के एक कोच में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं।

जेलेंस्की ने लिखा कि रूसी पक्ष को पता था कि वे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं! यह खुला आतंकवाद है, जिसकी दुनिया अनदेखी नहीं कर सकती। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह ह्रीहोरोव और यूक्रेनी रेलवे प्राधिकरण के अनुसार, दो अलग-अलग हमलों में दो यात्री ट्रेनें प्रभावित हुईं। ह्रीहोरोव ने बताया कि घायलों में 8, 11 और 14 वर्षीय तीन बच्चे भी शामिल हैं। रेलवे के बयान में कहा गया कि दूसरा हमला तब हुआ जब इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य पहले से चल रहा था। बयान में इसे 'घिनौना' हमला करार दिया गया, जिसका मकसद सामने की पंक्ति के समुदायों से हमारे संपर्क को काटना था।