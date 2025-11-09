रूस करेगा न्यूक्लियर टेस्ट? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 'खास' ने बताया मॉस्को का प्लान

Hindustan Hindi News
संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हथियार परीक्षणों से जुड़े बयान पर मॉस्को ने कड़ा जवाब दिया है। रूस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसी भी परमाणु परीक्षण का आदेश जारी नहीं किया।

Sun, 9 Nov 2025 10:56 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हथियार परीक्षणों पर दिए गए बयान पर मॉस्को ने पलटवार किया है। रूस ने साफ-साफ कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु परीक्षण का कोई आदेश नहीं दिया है। रूस सामूहिक विनाश के हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के प्रति कटिबद्ध बना हुआ है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी टीवी चैनल को बताया कि पुतिन ने बार-बार स्पष्ट किया है कि रूस परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन कर रहा है और हम इसे तोड़ने का इरादा नहीं रखते। पेस्कोव ने आगे कहा कि अगर वाशिंगटन परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है, तो रूस को जवाबी कदम उठाने होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि परमाणु समता वैश्विक सुरक्षा ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर वर्तमान परिस्थितियों में।

बता दें कि कि 29 अक्टूबर को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने घोषणा की थी कि उन्होंने युद्ध विभाग को हमारे परमाणु हथियारों का समान आधार पर परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी अन्य देश से अधिक परमाणु हथियार हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि इस मामले रूस दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन काफी पीछे तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगले पांच वर्षों में वे बराबरी पर पहुंच जाएंगे।

इधर, राष्ट्रपति पुतिन के उस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए ( जिसमें START-III की समाप्ति के बाद भी सामरिक हथियारों पर मात्रात्मक प्रतिबंध जारी रखने की बात कही गई थी) विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को कहा कि मॉस्को वाशिंगटन से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।

लावरोव ने बताया कि न्यू स्टार्ट संधि समाप्त होने के बाद पुतिन द्वारा प्रस्तुत यह रचनात्मक पहल खुद में बहुत कुछ स्पष्ट करती है। इसमें कोई छिपा एजेंडा नहीं है और इसे समझना एकदम सरल है। इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए किसी विशेष अतिरिक्त प्रयास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए, हमारे विचार पर गहन बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक वाशिंगटन से कोई ठोस जवाब नहीं आया है।

लावरोव ने आगे कहा कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से हमें बताया गया है कि इस पर विचार चल रहा है। हम किसी को मनाने का प्रयास नहीं कर रहे। हमारा मानना है कि यह कदम दोनों देशों और समूचे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हित में है। हम किसी भी संभावित घटनाक्रम के लिए तैयार हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि परिणाम सकारात्मक होंगे।

गौरतलब है कि अमेरिका और रूस ने 2010 में नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (न्यू स्टार्ट) पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 2011 में प्रभावी हुई और फरवरी 2021 तक, प्रत्येक पक्ष को अपने सामरिक बलों को सीमित करना था, जिसमें 1550 से अधिक तैनात वारहेड्स और 700 से अधिक तैनात सामरिक मिसाइलों और बमवर्षकों की अनुमति नहीं थी।

