Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia says it foiled Ukrainian British plot to hijack jet hypersonic missile attack
यूक्रेन-ब्रिटेन ने हाइपरसोनिक मिसाइल से विमान के अपहरण की रची साजिश, रूस का बड़ा दावा

यूक्रेन-ब्रिटेन ने हाइपरसोनिक मिसाइल से विमान के अपहरण की रची साजिश, रूस का बड़ा दावा

संक्षेप: एफएसबी ने बताया कि साजिश में शामिल एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोई नाम या अतिरिक्त सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए। किंझल मिसाइल काफी रफ्तार से उड़ान भर सकती है। यह रूस के आधुनिक हथियारों का हिस्सा है।

Tue, 11 Nov 2025 11:10 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस ने यूक्रेन और ब्रिटेन के एक मिलीजुली बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) के मुताबिक, मिग-31 लड़ाकू विमान को हाईजैक करके किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करके नाटो के एयरबेस की ओर उड़ान भरने का प्लान था। यह साजिश यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और ब्रिटिश गुप्तचरों के सहयोग से रची गई थी। रूसी अधिकारियों के अनुसार, विमान को रोमानिया में स्थित नाटो एयरबेस की ओर ले जाकर हवाई रक्षा प्रणालियों से गिराने की मंशा थी, जिससे रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:ब्रिटेन ने लगाई भारत-कनाडा संबंधों में आग? निज्जर हत्याकांड पर दी खुफिया रिपोर्ट

जानकारों के मुताबिक, यह घटना यूक्रेन संकट के बीच तनाव को और बढ़ाने वाली है। खासकर ऐसे समय में जब रूस लगातार पश्चिमी हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है। एफएसबी ने बताया कि साजिश में शामिल एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोई नाम या अतिरिक्त सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए। किंझल मिसाइल काफी रफ्तार से उड़ान भर सकती है। यह रूस की उन्नत हथियार प्रणाली का हिस्सा है और यूक्रेन युद्ध में इसका इस्तेमाल हो चुका है।

पायलट को रिश्वत देकर हाईजैक करने का प्लान

रूसी मीडिया के अनुसार, विमान के पायलट को रिश्वत देकर हाईजैक करने और फिर नाटो क्षेत्र में प्रवेश कराने का प्लान था, ताकि रूस पर आक्रमण का आरोप लगाया जा सके। हालांकि, यूक्रेन या ब्रिटेन की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दावे प्रचार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इससे दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी उजागर होती है। यह घटना यूक्रेन युद्ध के तीन साल पूरे होने के करीब आते हुए अहम है, जहां रूस ने हाल ही में पूर्वी मोर्चे पर सफलताएं हासिल की हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Russia Russia Ukraine War Ukraine

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।