Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia released video of Ukrainian drone attack on Putin residence
रूस ने दिए पुतिन के आवास पर हमले के सबूत, वीडियो के जरिए दिखाया यूक्रेनी ड्रोन अटैक

रूस ने दिए पुतिन के आवास पर हमले के सबूत, वीडियो के जरिए दिखाया यूक्रेनी ड्रोन अटैक

संक्षेप:

31 दिसंबर को रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक गिराए गए ड्रोन का वीडियो जारी किया, जिसमें बर्फीले जंगल में क्षतिग्रस्त ड्रोन दिखाया गया, साथ ही ड्रोनों के कथित फ्लाइट पाथ का नक्शा भी दिखाया। मंत्रालय ने दावा किया कि हमला सुनियोजित था और आधे से अधिक ड्रोन लक्ष्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर नष्ट कर दिए गए।

Dec 31, 2025 05:55 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक की, और उससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर चर्चा की। इस बीच, रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने पुतिन के एक आवास (नोवगोरोड क्षेत्र में वाल्डाई स्थित) पर 91 लंबी दूरी के ड्रोनों से हमला किया, जो 28-29 दिसंबर की रात को हुआ। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे 'आतंकवाद' करार दिया और कहा कि सभी ड्रोन मार गिराए गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बाद में 31 दिसंबर को रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक गिराए गए ड्रोन का वीडियो जारी किया, जिसमें बर्फीले जंगल में क्षतिग्रस्त ड्रोन दिखाया गया, साथ ही ड्रोनों के कथित फ्लाइट पाथ का नक्शा भी दिखाया। मंत्रालय ने दावा किया कि हमला सुनियोजित था और आधे से अधिक ड्रोन लक्ष्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर नष्ट कर दिए गए। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे 'पूर्ण रूप से मनगढ़ंत' और 'रूसी झूठ' बताया, जिसका उद्देश्य शांति वार्ताओं को पटरी से उतारना और यूक्रेन पर आगे हमलों का बहाना बनाना है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस कोई ठोस सबूत नहीं दे रहा। कई स्वतंत्र स्रोतों, जैसे ISW और स्थानीय रिपोर्ट्स, में कोई पुष्टि नहीं मिली, न तो विस्फोटों की आवाजें, न सोशल मीडिया पर वीडियो, और न ही स्थानीय निवासियों की गवाही। बता दें कि शुरू में क्रेमलिन ने भी शुरू में सबूत देने से इनकार किया, कहते हुए कि सभी ड्रोन नष्ट हो गए थे।

इस दावे के बाद ट्रंप ने कीव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुतिन ने उन्हें सुबह फोन पर बताया कि उन पर हमला हुआ है, और यह 'ठीक नहीं है'। ट्रंप ने इसे 'गुस्सा दिलाने वाली' बात बताया, हालांकि जब सबूत के बारे में पूछा गया तो कहा कि 'हम पता लगा लेंगे'। दरअसल, यह घटना उस समय हुई जब ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक के बाद शांति समझौते की उम्मीदें बढ़ी थीं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। कई विश्लेषकों का मानना है कि रूसी दावा शांति प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश हो सकता है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।