अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला तो तुरंत हरकत में आया रूस, क्या कह डाला

संक्षेप: अमेरिका द्वारावेनेजुएला पर किए गए हमले की रूस ने निंदा की है। इस हमले को चिंताजनक बताते हुए रूस ने कहा कि अमेरिका इसको जायज ठहराने के लिए चाहे कितने ही बहाने बना ले, लेकिन वह सही नहीं होंगे।

अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में वेनेजुएला पर किए गए हमले की रूस ने निंदा की है। इस घटनाक्रम पर रूस की तरफ से कहा गया कि वाशिंगटन की तरफ से किए गए इस हमले का कोई ठोस कारण नहीं था। इस हमले के पीछे बस ऐसा लग रहा है, जैसे कूटनीति पर वैचारिक शत्रुता हावी हो गई है।

रूसी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि लैटिन अमेरिका क्षेत्र की शांति के लिए यह हमला बेहद चिंताजनक है। जारी बयान के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, "आज सुबह, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता दिखाई है। यह बेहद चिंताजनक और निंदनीय हरकत है। ऐसी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए अमेरिका कोई भी बहाना दे लेकिन वह सब निराधार हैं। यहां साफ है कि विचारों की असमानता ने यहां शत्रुता की जगह ले ली है।"

रूस ने कहा, "हम वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करते हैं। हाल की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि तनाव को बढ़ने से रोका जाए और बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की जाए। हमारा मानना है कि अगर कोई दो पक्षों के बीच शिकायतें हैं, तो उन्हें बातचीत और मध्यस्थों के जरिए सुलझाना चाहिए। रूस ऐसे किसी प्रयास में मदद करने के लिए तैयार है।"

रूस की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इन अमेरिकी हमलों में किसी रूसी नागरिक की जान गई है।