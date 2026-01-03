अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला तो तुरंत हरकत में आया रूस, क्या कह डाला

Hindustan Hindi News
Russia reacted on America attacke on Venezuela saying it was condemnable Trump Maduro
संक्षेप:

अमेरिका द्वारावेनेजुएला पर किए गए हमले की रूस ने निंदा की है। इस हमले को चिंताजनक बताते हुए रूस ने कहा कि अमेरिका इसको जायज ठहराने के लिए चाहे कितने ही बहाने बना ले, लेकिन वह सही नहीं होंगे।

Jan 03, 2026 04:47 pm IST Upendra Thapak
अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में वेनेजुएला पर किए गए हमले की रूस ने निंदा की है। इस घटनाक्रम पर रूस की तरफ से कहा गया कि वाशिंगटन की तरफ से किए गए इस हमले का कोई ठोस कारण नहीं था। इस हमले के पीछे बस ऐसा लग रहा है, जैसे कूटनीति पर वैचारिक शत्रुता हावी हो गई है।

रूसी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि लैटिन अमेरिका क्षेत्र की शांति के लिए यह हमला बेहद चिंताजनक है। जारी बयान के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, "आज सुबह, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता दिखाई है। यह बेहद चिंताजनक और निंदनीय हरकत है। ऐसी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए अमेरिका कोई भी बहाना दे लेकिन वह सब निराधार हैं। यहां साफ है कि विचारों की असमानता ने यहां शत्रुता की जगह ले ली है।"

रूस ने कहा, "हम वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करते हैं। हाल की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि तनाव को बढ़ने से रोका जाए और बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की जाए। हमारा मानना है कि अगर कोई दो पक्षों के बीच शिकायतें हैं, तो उन्हें बातचीत और मध्यस्थों के जरिए सुलझाना चाहिए। रूस ऐसे किसी प्रयास में मदद करने के लिए तैयार है।"

रूस की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इन अमेरिकी हमलों में किसी रूसी नागरिक की जान गई है।

रूस की तमाम बातों के बीच वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कोई जिक्र नहीं है। मादुरो को लेकर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका सेना ने उन्हें पत्नी सहित अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं, एक रिपब्लिकन सीनेटर ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो के हवाले से दावा किया कि अमेरिका में एक मुकदमा चलाने के लिए मादुरो को गिरफ्तार किया गया है।

उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
