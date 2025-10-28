Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Putin prepares for war with NATO Europe lacks coordination US Ukraine
कभी भी हमला कर सकता है रूस, अब नाटो को सताया डर; यूरोप में पड़ीं दरारें, किसके साथ US?

संक्षेप: यह स्थिति शीत युद्ध की याद दिलाती है, जब सोवियत संघ और NATO आमने-सामने थे। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद NATO का विस्तार हुआ, जिसे रूस अपने प्रभाव क्षेत्र में घुसपैठ मानता है।

Tue, 28 Oct 2025 10:05 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्को
यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था इन दिनों एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। रूस की ओर से NATO के साथ संभावित युद्ध की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं, जबकि यूरोपीय देशों में आपसी समन्वय की कमी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। यह स्थिति न केवल यूरोप की एकता को चुनौती दे रही है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा बनती जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में मॉस्को लंबे समय से पश्चिमी देशों, विशेषकर NATO को अपना मुख्य दुश्मन मानता आ रहा है। हाल के महीनों में रूस ने अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया है, नए हथियारों का उत्पादन बढ़ाया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती की है।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूरोप एक बार फिर से रूस की सैन्य और खुफिया गतिविधियों के लिए तैयार नहीं है। बाल्टिक और उत्तरी सागर क्षेत्रों में रूस की बढ़ती गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। साथ ही, यूरोप और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के बीच बढ़ती दूरी ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। हाल ही में हुए यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन में यह असहमति स्पष्ट दिखाई दी। बेल्जियम ने रूस की जब्त की गई संपत्तियों को यूक्रेन की रक्षा में इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। रूस के तथाकथित “शैडो फ्लीट”- जो जासूसी और तोड़फोड़ अभियानों में संदिग्ध है उनका उल्लेख तक नहीं किया गया।

“यूरोप 1939 की तरह असुरक्षित”

अमेरिका की कोस्टल कैरोलिना यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एप्लाइड इंटेलिजेंस के सह-निदेशक जोसेफ फिटसानाकिस ने अल जजीरा से कहा, “आज यूरोप रूस की सैन्य प्रगति का सामना करने के लिए उतना ही तैयार है जितना 1939 में था, जब हिटलर की नाजी सेना दरवाजे पर थी।” उन्होंने कहा कि फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों जैसे अग्रिम मोर्चे वाले राष्ट्रों को खतरे की पूरी समझ है, लेकिन पश्चिमी यूरोपीय समाज “भीतरी मतभेदों” और “रूसी दुष्प्रचार” से इतने प्रभावित हैं कि उन्हें वास्तविक खतरे का एहसास तक नहीं।

“हाइब्रिड वॉरफेयर” के जरिए विभाजन की रणनीति

अटलांटिक काउंसिल की उत्तरी यूरोप निदेशक अन्ना विसलैंडर के अनुसार, रूस हाइब्रिड युद्ध के माध्यम से यूरोपीय देशों को मानसिक रूप से थकाने की रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “रूस चाहता है कि यूरोप फिर से प्रभाव क्षेत्रों में बंट जाए। यह युद्ध मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने वाला है।”

बढ़ती सैन्य उकसावे की घटनाएं

10 सितंबर: दो दर्जन रूसी Geran-2 ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुसे।

19 सितंबर: तीन MiG-31 जेट एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक रहे।

21 सितंबर: जर्मनी के बाल्टिक सागर क्षेत्र में एक रूसी Ilyushin 20-M टोही विमान बिना अनुमति घुसा।

25 सितंबर: नाटो के हंगरी स्थित Gripen जेटों ने रूसी Su-30, Su-35 और MiG-31 विमानों को लैटविया सीमा के पास रोका।

रूस अपने “स्पेशल पीरियड” यानी “आपातकालीन अवधि” में प्रवेश कर चुका है- यह वह समय होता है जब देश युद्ध की पूर्व तैयारी करता है।

“रूस नाटो के साथ युद्ध की तैयारी में सक्रिय”

पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने जनवरी 2024 से चेतावनी दी है कि आने वाले 5 से 8 वर्षों में रूस-नाटो युद्ध की संभावना वास्तविक हो सकती है।

जर्मनी की खुफिया एजेंसी BND के प्रमुख मार्टिन जेगर ने कहा, “हमें यह मान कर नहीं चलना चाहिए कि हमला 2029 से पहले नहीं होगा। स्थिति कहीं अधिक गंभीर है।”

यूरोप की आंतरिक दरारें: समन्वय की कमी

NATO एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं, लेकिन यूरोपीय संघ (EU) के सदस्यों में रक्षा नीतियों पर मतभेद गहरे हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसे प्रमुख देश रूस के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जबकि पूर्वी यूरोपीय देश जैसे पोलैंड और बाल्टिक राज्य रूस को तत्काल खतरा मानते हैं। हाल ही में NATO की बैठक में रक्षा बजट बढ़ाने पर सहमति बनी, लेकिन कई देश अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे। उदाहरण के लिए, जर्मनी ने GDP का 2% रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी भी यह आंकड़ा 1.5% के आसपास है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान रूस के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और NATO के फैसलों में अड़चन पैदा करते हैं।यूक्रेन को हथियार सप्लाई में भी असमानता है। अमेरिका सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, लेकिन यूरोपीय देशों का योगदान सीमित है। ब्रिटेन और फ्रांस सक्रिय हैं, जबकि इटली और स्पेन जैसे देश पीछे हैं। यह कमी NATO की सामूहिक रक्षा की अवधारणा (Article 5) को कमजोर कर रही है, जिसमें एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है।

‘शैडो फ्लीट’ और ड्रोन खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि रूस अब “हर चीज को हथियार बना रहा है”। रूस की ‘शैडो फ्लीट’- जो प्रतिबंधों के बावजूद तेल का व्यापार करती है- उस पर संदेह है कि वह नाटो संचार प्रणालियों की जासूसी और ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। 2 अक्टूबर को फ्रांसीसी कमांडो ने “बोराकाय” नामक रूसी टैंकर को जब्त किया, जिसे ड्रोन लॉन्च करने का संदेह था।

इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड और जर्मनी में कई हवाई अड्डों पर ड्रोन झुंडों की घटनाएं हुईं। नॉर्वे की चीनी निर्मित ड्रोन डिटेक्शन प्रणाली संदिग्ध रूप से उसी दिन ऑफलाइन हो गई जब ओस्लो एयरपोर्ट प्रभावित हुआ।

खुफिया सहयोग में दरार

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की सैटेलाइट और सिग्नल मॉनिटरिंग क्षमताएं अब तक यूरोप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, अब इस साझेदारी में गिरावट आ रही है।

फिटसानाकिस ने कहा, “अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब राजनीतिक रस्साकशी का शिकार हो चुकी हैं। वॉशिंगटन में रूस को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है।” डच खुफिया एजेंसी ने हाल में घोषणा की कि वह अमेरिका के साथ साझा की जाने वाली जानकारियों को सीमित करेगी- और अन्य यूरोपीय एजेंसियां भी ऐसा ही कर रही हैं।

“किसके साथ है अमेरिका?”

यूरोपीय विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के असंगत रवैये और हाल के ग्रीनलैंड व कनाडा संबंधी बयानों ने यूरोप के भरोसे को कमजोर किया है। फिटसानाकिस के अनुसार, “यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस ने नाटो को लगभग पंगु बना दिया है- अमेरिका और यूरोप के बीच दरार पैदा करके।”

Russia Vladimir Putin International News

