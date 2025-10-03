छोटे से यूक्रेन को क्यों नहीं हरा पाया रूस? खुद पुतिन ने बताया; फिर ट्रंप को धमकाया

व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की। पुतिन ने कहा कि वह ट्रंप से बातचीत में सहज होते हैं। उन्होंने कहा, 'यह अच्छी बात है कि हमने यूक्रेनी संकट के समाधान के लिए रास्ते खोजने के लिए एक प्रयास किया।'

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने को लेकर कहा कि अगर ऐसा होता है, तो संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। इस दौरान उन्होंने रूस को 'पेपर टाइगर' बोलने पर भी ट्रंप पर तंज कसा। साथ ही उन्होंने बताया कि क्यों रूस तीन साल से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के बाद भी यूक्रेन को नहीं हरा पाया।

पुतिन ने कहा कि कीव को अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दिया जाना अमेरिका और रूस के रिश्तों समेत बात बढ़ाने के संकेत की तरह होगा। रूस के सोची स्थित ब्लैक सी रिजॉर्ट में एक कार्यक्रम में पहुंचे पुतिन ने कहा कि अगर मिसाइल कीव को दी गईं, तो रूस को नुकसान होगा, लेकिन रूसी वायु सुरक्षा व्यवस्था नए खतरे के लिए भी तैयार हो जाएगी।

उन्होंने कहा, 'यह निश्चित रूप से युद्ध के मैदान में बलों के संतुलन को नहीं बदल पाएगा।' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ बढ़त हासिल कर रही है।

खास बात है कि छोटे पड़ोसी देश को साढ़े तीन साल बाद भी नहीं हराने के चलते ट्रंप ने रूस के पेपर टाइगर करार दे दिया था। इस पर पुतिन ने कहा कि रूस ने कीव का साथ दे रहे पूरे नाटो गुट का सामना किया है। उन्होंने कहा, 'हम नाटो गुट के पूरे समूह के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लगातार चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम पेपर टाइगर हैं, तो नाटो क्या है।' उन्होंने कहा, 'पेपर टाइगर कहा था? जाओ फिर इस पेपर टाइगर का सामना करो।'

इस दौरान उन्होंने ट्रंप की तारीफ भी की। पुतिन ने कहा कि वह ट्रंप से बातचीत में सहज होते हैं। उन्होंने कहा, 'यह अच्छी बात है कि हमने यूक्रेनी संकट के समाधान के लिए रास्ते खोजने के लिए एक प्रयास किया।'