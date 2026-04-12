पाकिस्तान टॉक्स फेल होते ही रूस का बड़ा दांव, क्रेमलिन ने ऑफर की मध्यस्थता; अमेरिका-ईरान मानेंगे?
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई महत्वपूर्ण शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। लंबे समय तक चली इन बातचीतों में दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना रहा, जिसके बाद वार्ता बेनतीजा रही। वार्ता की इस विफलता के बाद रूस ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई महत्वपूर्ण शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। लंबे समय तक चली इन बातचीतों में दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना रहा, जिसके बाद वार्ता बेनतीजा रही। वार्ता की इस विफलता के बाद रूस ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की है। क्रेमलिन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के अनुसार, अमेरिका-ईरान वार्ता विफल होने के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की। इस कॉल में मॉस्को के क्षेत्रीय कूटनीति में सक्रिय रहने के इरादे का स्पष्ट संकेत मिला है।
क्रेमलिन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पुतिन ने दोहराया कि रूस मध्य पूर्व में तनाव को राजनीतिक और राजनयिक माध्यमों से हल करने के सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। उन्होंने वार्ता के जरिए समाधान खोजने में मदद करने और क्षेत्र में न्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता प्रयासों में योगदान देने की अपनी तत्परता जताई।
गौरतलब है कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही। दोनों देशों के बीच करीब 21 घंटे तक बातचीत चली। अमेरिकी पक्ष ने वार्ता असफल रहने का कारण बताते हुए कहा कि उसने ईरान के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव रखा, जबकि ईरान ने कहा कि अमेरिका की अत्यधिक मांगों के कारण समझौता नहीं हो सका। अमेरिका का प्रतिनिधित्व उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर कर रहे थे। ईरान के प्रतिनिधिमंडल में संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबफ एवं विदेश मंत्री अब्बास अराघची सहित कुल 71 लोग शामिल थे।
वेंस ने वार्ता के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पिछले 21 घंटे से बात कर रहे हैं। हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। बुरी खबर यह है कि हमारे बीच समझौता नहीं हो सका। मुझे लगता है कि यह हमसे ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने हमसे कहा था कि आपको यहां नेक नीयत से आना होगा और किसी समझौते तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। हमने वैसा ही किया, लेकिन दुर्भाग्य से, हम कोई भी प्रगति नहीं कर पाए।
दूसरी ओर ईरान के मुख्य वार्ताकार ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई वार्ता में समझौता न हो पाने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने 21 घंटे की बातचीत के दौरान भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई रचनात्मक योजनाएं पेश कीं लेकिन अमेरिकी ईरान का विश्वास हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के लिए ''यह तय करने का समय है कि वह हमारा विश्वास हासिल कर सकता है या नहीं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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