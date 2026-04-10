पाकिस्तान की गरीबी दूर करेंगे पुतिन? रूस ने इस चीज से हटाया बैन; किसानों की बल्ले-बल्ले
आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी! रूस ने पाकिस्तानी आलू के आयात पर लगा पुराना प्रतिबंध हटा लिया है। 8 अप्रैल से शुरू हो रहे इस निर्यात से जानिए कैसे पंजाब के किसानों की बल्ले-बल्ले होगी और डूबती अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिलेगी।
आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए रूस से एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। रूस ने पाकिस्तान से आलू के आयात पर लगा अपना पुराना प्रतिबंध हटा लिया है। इस फैसले के बाद, 8 अप्रैल से पाकिस्तान के पंजाब से आलू की खेप को रूसी संघ के बाजारों में प्रवेश करने की आधिकारिक अनुमति मिल गई है। इस घटनाक्रम से न केवल पाकिस्तान के कृषि निर्यात को पंख लगेंगे, बल्कि वहां के किसानों को भी भारी आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है।
पाकिस्तानी किसानों की क्यों होगी 'बल्ले-बल्ले'?
पाकिस्तान का पंजाब प्रांत कृषि उत्पादन, विशेषकर आलू की खेती का सबसे बड़ा केंद्र है। रूस द्वारा आयात पर लगी रोक हटने से किसानों को कई फायदे होंगे। रूस एक बहुत बड़ा और सर्द देश है, जहां आलू की भारी खपत होती है। इस बड़े बाजार के खुलने से पाकिस्तानी आलू की मांग में अचानक तेजी आएगी। स्थानीय बाजार में आलू की अधिकता के कारण अक्सर किसानों को औने-पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ती थी। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलने से उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। इस फैसले ने पंजाब के आलू उत्पादकों में एक नई उम्मीद जगाई है, जिससे वे भविष्य में और अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए 'संजीवनी'
पाकिस्तान लंबे समय से विदेशी मुद्रा की भारी कमी और गिरते निर्यात का सामना कर रहा है। रूस को आलू का निर्यात शुरू होने से पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा कमाने का एक नया जरिया मिल गया है। यह कदम पाकिस्तान के व्यापार घाटे को कम करने में एक छोटी ही सही, लेकिन सकारात्मक भूमिका निभाएगा।
प्रतिबंध क्यों लगा था और अब क्यों हटा?
मई 2025 में, रूस ने पंजाब से आने वाले आलू पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि इनमें 'पोटैटो ट्यूबर मोथ' और 'टोमेटो विल्ट वायरस' मौजूद हैं। इस साल फरवरी में, पाकिस्तान सरकार ने इस प्रतिबंध का मुद्दा रूसी एजेंसी 'फेडरल सर्विस फॉर वेटरनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विलांस' के सामने उठाया। पाकिस्तान के पौधा संरक्षण विभाग ने प्रतिबंध का विरोध करते हुए कीटों की स्थिति के रिकॉर्ड और प्रयोगशाला नैदानिक रिपोर्ट जमा किए। इन रिपोर्टों से यह साबित हो गया कि आलू की फसल में बताए गए कोई भी कीट या रोगजनक मौजूद नहीं हैं। इसके बाद, रूस ने मई 2025 से लागू इन फाइटोसैनिटरी प्रतिबंधों को हटाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी।
निर्यातकों को मिली शुरुआती अनुमति
रूसी प्राधिकरण ने शुरुआत में तीन पाकिस्तानी निर्यातकों को आलू भेजने की अनुमति दी है:
- चेस इंटरनेशनल
- जाहिद किन्नो ग्राइंडिंग एंड वैक्सिंग प्लांट
- नेशनल फ्रूट
रूसी मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करने पर भविष्य में और भी निर्यातकों को इस सूची में शामिल किए जाने की संभावना है। मॉस्को में पाकिस्तान की व्यापार अताशे शबाना अजीज ने बताया कि निकट भविष्य में अतिरिक्त कंपनियों का पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि 'ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान' (TDAP) और 'पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी' (PHDEC) के सहयोग से वर्चुअल B2B (बिज़नेस-टू-बिजनेस) बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य पाकिस्तानी निर्यातकों को इस नए और उभरते हुए अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद करना है।
बंपर पैदावार और अर्थव्यवस्था को फायदा
पाकिस्तान वर्तमान में आलू की बंपर पैदावार का अनुभव कर रहा है। इस सीजन में आलू का कुल उत्पादन लगभग 1 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंच गया है, जिसमें से लगभग 40 लाख टन आलू सरप्लस है, जिसे मध्य एशिया और अन्य गंतव्यों में निर्यात किया जा सकता है। रूस जैसे नए बाजार तक पहुंच मिलने से कई फायदे होंगे:
- अतिरिक्त स्टॉक की खपत होगी।
- घरेलू बाजार में आलू की कीमतें स्थिर रहेंगी।
- किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
- देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।
गौरतलब है कि तोरखम सीमा बंद होने के बाद से पाकिस्तान, चीन और ईरान के रास्ते मध्य एशियाई देशों तक अपने माल को भेजने के लिए नए निर्यात मार्गों की तलाश कर रहा था। ऐसे में रूसी बाजार का खुलना एक बड़ी राहत है। प्रतिबंधों का हटना पाकिस्तान के आलू किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह कदम पाकिस्तान के कृषि-निर्यात बाजारों में विविधता लाने और रूसी संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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